Box: Winfield 58, North Callaway 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|North Callaway
|11
|15
|11
|6
|43
|Winfield
|14
|20
|17
|7
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|North Callaway
|2-3
|1-0
|277/55
|272/54
|Winfield
|11-7
|0-3
|1118/224
|935/187
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|North Callaway
|Individual stats Have not been reported.
|Winfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Peter Nicholl (#14, Jr.)
|30
|6
|6
|0
|0
|DJ Gillespie (#34, Sr.)
|7
|2
|0
|3-4
|2
|Brady Creech (#30, So.)
|7
|2
|0
|3-3
|1
|Kaden Kaimann (#22, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Camden Palmer (#20, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Cayden Palmer (#32)
|2
|1
|0
|0
|0