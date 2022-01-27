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Box: Winfield 58, North Callaway 43

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1234Final
North Callaway111511643
Winfield142017758
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
North Callaway2-31-0277/55272/54
Winfield11-70-31118/224935/187

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North Callaway
Individual stats Have not been reported.
WinfieldPtsFG3FGFTFL
Peter Nicholl (#14, Jr.)306600
DJ Gillespie (#34, Sr.)7203-42
Brady Creech (#30, So.)7203-31
Kaden Kaimann (#22, Jr.)63002
Camden Palmer (#20, Sr.)60201
Cayden Palmer (#32)21000
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