Box: Winfield 67, Monroe City 56

|1
|2
|3
|4
|Final
|Winfield
|13
|12
|22
|20
|67
|Monroe City
|14
|11
|14
|17
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Winfield
|3-7
|0-1
|516/52
|547/55
|Monroe City
|1-4
|0-0
|231/23
|279/28
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brady Creech (#2, 5-10, Jr.)
|19
|4
|2
|5-6
|3
|Peter Nicholl (#14, 6-1, Sr.)
|17
|0
|4
|5-7
|3
|Kaden Kaimann (#22, 6-1, Sr.)
|14
|3
|1
|5-5
|3
|Cayden Palmer (#30, 6-2)
|9
|3
|0
|3-4
|2
|Daniel Barth (#3, 5-11)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Micah Burk (5-10)
|3
|0
|1
|0
|3
|Logan Kiel (#5, 6-4)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Winfield
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