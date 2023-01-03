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Box: Winfield 67, Monroe City 56

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1234Final
Winfield1312222067
Monroe City1411141756
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Winfield3-70-1516/52547/55
Monroe City1-40-0231/23279/28

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WinfieldPtsFG3FGFTFL
Brady Creech (#2, 5-10, Jr.)19425-63
Peter Nicholl (#14, 6-1, Sr.)17045-73
Kaden Kaimann (#22, 6-1, Sr.)14315-53
Cayden Palmer (#30, 6-2)9303-42
Daniel Barth (#3, 5-11)4200-21
Micah Burk (5-10)30103
Logan Kiel (#5, 6-4)1001-21
Winfield
Individual stats Have not been reported.
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