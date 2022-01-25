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Box: Winfield 73, Silex 41

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1234Final
Silex10816741
Winfield301915973
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Silex2-120-5512/37833/60
Winfield10-70-31060/76892/64

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Silex
Individual stats Have not been reported.
WinfieldPtsFG3FGFTFL
Peter Nicholl (#14, Jr.)29743-42
DJ Gillespie (#34, Sr.)19803-40
Brady Creech (#30, So.)15323-41
Micah Burk (#12)51102
Luke Pruitt (#54)30101
Sean Nicholl (#44)21001
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