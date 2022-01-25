Box: Winfield 73, Silex 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Silex
|10
|8
|16
|7
|41
|Winfield
|30
|19
|15
|9
|73
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Silex
|2-12
|0-5
|512/37
|833/60
|Winfield
|10-7
|0-3
|1060/76
|892/64
People are also reading…
|Silex
|Individual stats Have not been reported.
|Winfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Peter Nicholl (#14, Jr.)
|29
|7
|4
|3-4
|2
|DJ Gillespie (#34, Sr.)
|19
|8
|0
|3-4
|0
|Brady Creech (#30, So.)
|15
|3
|2
|3-4
|1
|Micah Burk (#12)
|5
|1
|1
|0
|2
|Luke Pruitt (#54)
|3
|0
|1
|0
|1
|Sean Nicholl (#44)
|2
|1
|0
|0
|1