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Daily performances
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Daily performances

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Boys Basketball Best Performances from 11/30/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Trent MarkezichMount Olive2929.0
Ayden HittTriad2929.0
Damon SmithMcKinley2727.0
Hayden HoffmannCarlyle2424.0
Ade PopoolaParkway North2424.0
Will GurleyJohn Burroughs2222.0
Tyler KuntzClopton2222.0
Matthew SeelyUnion2121.0
Peter NichollWinfield2121.0
Tre' BellParkway West2020.0
Tyler KingParkway West1919.0
Caleb WeberFreeburg1818.0
Jalen SmithO'Fallon1818.0
Anand DharmarajanJohn Burroughs1717.0
Jack StecklerColumbia1717.0

3 Point leaders)
NameSchool3FGAvg
Matthew SeelyUnion66.00
Evan RenzParkway South55.00
Peter NichollWinfield55.00
Tyler KuntzClopton44.00
Hayden HoffmannCarlyle33.00
Glenn PowersColumbia33.00
Jack StecklerColumbia33.00
Caleb WeberFreeburg33.00
Ian BollingerGibault33.00
TeterOkawville33.00
Tanner HallUnion33.00
Wyatt NothausCarlyle22.00
Cade JanssenFreeburg22.00
Kamryn LinkGillespie22.00
Conner CoffeyHermann22.00
Rane RehmertHermann22.00
Ashton PfeifferMount Olive22.00
Dallas ParkerParkway North22.00
Ade PopoolaParkway North22.00
Ethan BeachParkway West22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Trent MarkezichMount Olive1111100.0
Kyle LewisSullivan66100.0
Will GurleyJohn Burroughs44100.0
Joe SiervoParkway Central44100.0
Tre' BellParkway West44100.0
Anihl DharmarajanJohn Burroughs22100.0
Sam DonaldColumbia22100.0
Glenn PowersColumbia22100.0
Jack StecklerColumbia22100.0
Ian BollingerGibault22100.0
Ty FrierdichGibault22100.0
Jalen SmithO'Fallon22100.0
Cole WiedwiltOkawville22100.0
Brian SchenbergParkway Central22100.0
Ade PopoolaParkway North22100.0
Eddie AhearnParkway South22100.0
Charlie LohdenSullivan22100.0
Trevon RockettMcKinley22100.0
Hayden HoffmannCarlyle11100.0
Kameron HanveyGibault11100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Jude GreenGibault77.00
Kameron HanveyGibault77.00
Kyle LewisSullivan66.00
Sam DonaldColumbia44.00
Jase BrueggemannFreeburg44.00
Dylan MurphyColumbia33.00
Glenn PowersColumbia33.00
Brett HolombFreeburg33.00
Caleb WeberFreeburg33.00
Tommy HennessyOakville33.00
Jack StecklerColumbia22.00
Cade JanssenFreeburg22.00
Owen MechlerGibault22.00
Brendan MurphyOakville22.00
Colby NoblittOakville22.00
Hayes van BreusegenColumbia11.00
Lane OttenFreeburg11.00
Cole StuartFreeburg11.00
Ian BollingerGibault11.00
Grant HastingsOakville11.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Kameron HanveyGibault88.00
Grant HastingsOakville55.00
Jude GreenGibault33.00
Jack ZarrOakville33.00
Hayes van BreusegenColumbia22.00
Dominic VoegeleColumbia22.00
Kaden AugustineGibault22.00
Tommy HennessyOakville22.00
Kyle LewisSullivan22.00
Bryson BrowningFreeburg11.00
Cade JanssenFreeburg11.00
Caleb WeberFreeburg11.00
Brendan MurphyOakville11.00
Colby NoblittOakville11.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Glenn PowersColumbia99.0
Jase BrueggemannFreeburg99.0
Sam DonaldColumbia66.0
Dominic VoegeleColumbia66.0
Jude GreenGibault66.0
Logan WattersSullivan66.0
Dylan MurphyColumbia55.0
Lane OttenFreeburg55.0
Kaden AugustineGibault55.0
Tommy HennessyOakville55.0
Colby NoblittOakville55.0
Luke ToddSullivan55.0
Ian BollingerGibault44.0
Grant HastingsOakville44.0
Jack ZarrOakville44.0
Jack StecklerColumbia33.0
Brett HolombFreeburg33.0
Owen ScherffGibault33.0
Charlie LohdenSullivan33.0
Bryson BrowningFreeburg22.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Tommy HennessyOakville22.00
Sam DonaldColumbia11.00
Dominic VoegeleColumbia11.00
Ian BollingerGibault11.00
Grant HastingsOakville11.00
All information is as reported by the teams as of 12/1/2021.
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