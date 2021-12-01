Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Trent Markezich
|Mount Olive
|29
|29.0
|Ayden Hitt
|Triad
|29
|29.0
|Damon Smith
|McKinley
|27
|27.0
|Hayden Hoffmann
|Carlyle
|24
|24.0
|Ade Popoola
|Parkway North
|24
|24.0
|Will Gurley
|John Burroughs
|22
|22.0
|Tyler Kuntz
|Clopton
|22
|22.0
|Matthew Seely
|Union
|21
|21.0
|Peter Nicholl
|Winfield
|21
|21.0
|Tre' Bell
|Parkway West
|20
|20.0
|Tyler King
|Parkway West
|19
|19.0
|Caleb Weber
|Freeburg
|18
|18.0
|Jalen Smith
|O'Fallon
|18
|18.0
|Anand Dharmarajan
|John Burroughs
|17
|17.0
|Jack Steckler
|Columbia
|17
|17.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Matthew Seely
|Union
|6
|6.00
|Evan Renz
|Parkway South
|5
|5.00
|Peter Nicholl
|Winfield
|5
|5.00
|Tyler Kuntz
|Clopton
|4
|4.00
|Hayden Hoffmann
|Carlyle
|3
|3.00
|Glenn Powers
|Columbia
|3
|3.00
|Jack Steckler
|Columbia
|3
|3.00
|Caleb Weber
|Freeburg
|3
|3.00
|Ian Bollinger
|Gibault
|3
|3.00
|Teter
|Okawville
|3
|3.00
|Tanner Hall
|Union
|3
|3.00
|Wyatt Nothaus
|Carlyle
|2
|2.00
|Cade Janssen
|Freeburg
|2
|2.00
|Kamryn Link
|Gillespie
|2
|2.00
|Conner Coffey
|Hermann
|2
|2.00
|Rane Rehmert
|Hermann
|2
|2.00
|Ashton Pfeiffer
|Mount Olive
|2
|2.00
|Dallas Parker
|Parkway North
|2
|2.00
|Ade Popoola
|Parkway North
|2
|2.00
|Ethan Beach
|Parkway West
|2
|2.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Trent Markezich
|Mount Olive
|11
|11
|100.0
|Kyle Lewis
|Sullivan
|6
|6
|100.0
|Will Gurley
|John Burroughs
|4
|4
|100.0
|Joe Siervo
|Parkway Central
|4
|4
|100.0
|Tre' Bell
|Parkway West
|4
|4
|100.0
|Anihl Dharmarajan
|John Burroughs
|2
|2
|100.0
|Sam Donald
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Glenn Powers
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Jack Steckler
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Ian Bollinger
|Gibault
|2
|2
|100.0
|Ty Frierdich
|Gibault
|2
|2
|100.0
|Jalen Smith
|O'Fallon
|2
|2
|100.0
|Cole Wiedwilt
|Okawville
|2
|2
|100.0
|Brian Schenberg
|Parkway Central
|2
|2
|100.0
|Ade Popoola
|Parkway North
|2
|2
|100.0
|Eddie Ahearn
|Parkway South
|2
|2
|100.0
|Charlie Lohden
|Sullivan
|2
|2
|100.0
|Trevon Rockett
|McKinley
|2
|2
|100.0
|Hayden Hoffmann
|Carlyle
|1
|1
|100.0
|Kameron Hanvey
|Gibault
|1
|1
|100.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Jude Green
|Gibault
|7
|7.00
|Kameron Hanvey
|Gibault
|7
|7.00
|Kyle Lewis
|Sullivan
|6
|6.00
|Sam Donald
|Columbia
|4
|4.00
|Jase Brueggemann
|Freeburg
|4
|4.00
|Dylan Murphy
|Columbia
|3
|3.00
|Glenn Powers
|Columbia
|3
|3.00
|Brett Holomb
|Freeburg
|3
|3.00
|Caleb Weber
|Freeburg
|3
|3.00
|Tommy Hennessy
|Oakville
|3
|3.00
|Jack Steckler
|Columbia
|2
|2.00
|Cade Janssen
|Freeburg
|2
|2.00
|Owen Mechler
|Gibault
|2
|2.00
|Brendan Murphy
|Oakville
|2
|2.00
|Colby Noblitt
|Oakville
|2
|2.00
|Hayes van Breusegen
|Columbia
|1
|1.00
|Lane Otten
|Freeburg
|1
|1.00
|Cole Stuart
|Freeburg
|1
|1.00
|Ian Bollinger
|Gibault
|1
|1.00
|Grant Hastings
|Oakville
|1
|1.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Kameron Hanvey
|Gibault
|8
|8.00
|Grant Hastings
|Oakville
|5
|5.00
|Jude Green
|Gibault
|3
|3.00
|Jack Zarr
|Oakville
|3
|3.00
|Hayes van Breusegen
|Columbia
|2
|2.00
|Dominic Voegele
|Columbia
|2
|2.00
|Kaden Augustine
|Gibault
|2
|2.00
|Tommy Hennessy
|Oakville
|2
|2.00
|Kyle Lewis
|Sullivan
|2
|2.00
|Bryson Browning
|Freeburg
|1
|1.00
|Cade Janssen
|Freeburg
|1
|1.00
|Caleb Weber
|Freeburg
|1
|1.00
|Brendan Murphy
|Oakville
|1
|1.00
|Colby Noblitt
|Oakville
|1
|1.00
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Tommy Hennessy
|Oakville
|2
|2.00
|Sam Donald
|Columbia
|1
|1.00
|Dominic Voegele
|Columbia
|1
|1.00
|Ian Bollinger
|Gibault
|1
|1.00
|Grant Hastings
|Oakville
|1
|1.00