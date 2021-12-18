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Daily performances
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Daily performances

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Boys Basketball Best Performances from 12/17/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Iziah PurveyWebster Groves3636.0
Connor TurnbullFort Zumwalt North3333.0
Kellen ThamesPattonville2929.0
Gannon BirknerNew Athens2727.0
Elias SilasMS-Berkeley2525.0
Brady MooreBreese Central2525.0
Macaleab RichEast St. Louis2525.0
Christian JonesEast St. Louis2424.0
Ethan ChartrandWebster Groves2424.0
Alex WangerinEureka2323.0
Nilavan Jotham DanielsChaminade2222.0
Caleb TriebMarissa2222.0
Jack FessendenTroy2222.0
Ryan MurdockFH North2121.0
Jordan PickettBelleville East2020.0

3 Point leaders)
NameSchool3FGAvg
Jack FessendenTroy55.00
Ian HollanderSt. Charles West44.00
Charlie NettTroy44.00
Adrian Elliott Jr.Alton33.00
Alan MasonBelleville East33.00
Darvin MorrisBelleville West33.00
Elias SilasMS-Berkeley33.00
Nilavan Jotham DanielsChaminade33.00
Justin DuffDe Smet33.00
Christian NewcombeDuBourg33.00
Alex WangerinEureka33.00
Joey FriedelFort Zumwalt South33.00
Blake StruemphFort Zumwalt South33.00
Andrew YoungMarquette33.00
Shane ConnorSummit33.00
Clark MenleyValley Park33.00
Tarron Walker-TownsendValley Park33.00
Quincy CottonBelleville West22.00
Joshua FlowersMS-Berkeley22.00
Deante FranklinCollinsville22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Jack StecklerColumbia66100.0
Brett HolombFreeburg55100.0
Brenton ShirkWindsor55100.0
Jayden BanksMICDS44100.0
Aidan TrawickKirkwood44100.0
Brendan MurphyOakville44100.0
Caiden RoelligEureka33100.0
Tony BretzFH North33100.0
Eric OhmerMehlville33100.0
Blake WentzelMehlville33100.0
Tommy HennessyOakville33100.0
Jack FessendenTroy33100.0
Blake HallAlton22100.0
Byron StampleyAlton22100.0
Glenn PowersColumbia22100.0
Connor SullivanDe Smet22100.0
Jaden HaleEast St. Louis22100.0
Cole OlivioEureka22100.0
Carson SmithEureka22100.0
Alex WangerinEureka22100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Christian JonesEast St. Louis1616.00
Brian TaylorDe Smet88.00
Frank MayLuth. St. Charles77.00
Isaiah RobinsonDe Smet66.00
Kobe AndersonFort Zumwalt North66.00
Jack SteinbachLadue55.00
Aaron CoffeyLuth. St. Charles55.00
Josh ParsonValley Park55.00
Casen LawrenceWestminster55.00
Caleb WeberFreeburg44.00
David Rose IIValley Park44.00
EJ WilliamsWestminster44.00
Tray SwygeartCollinsville33.00
Jake WilkinsonCollinsville33.00
Mackenly FalconerEast St. Louis33.00
Jaden HaleEast St. Louis33.00
Cole StuartFreeburg33.00
Demetris PhillipsLuth. St. Charles33.00
Nick OrtinauFH Central33.00
Elias SilasMS-Berkeley22.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Will GearyValley Park1010.00
Brady ConnorLuth. St. Charles44.00
Josh ParsonValley Park44.00
Darrion JacksonGateway Science44.00
Elias SilasMS-Berkeley33.00
Jemeal GoinesDe Smet33.00
Macaleab RichEast St. Louis33.00
Payton BrownHillsboro33.00
CJ Holloway Jr.Luth. St. Charles33.00
EJ WilliamsWestminster33.00
Quentin AndersonGateway Science33.00
Brandon LagrandGateway Science33.00
Derreck BealMS-Berkeley22.00
Glenn PowersColumbia22.00
Connor SullivanDe Smet22.00
Myles GilderLadue22.00
Aaron CoffeyLuth. St. Charles22.00
Ethan WoodardLuth. St. Charles22.00
Tommy HennessyOakville22.00
Brendan MurphyOakville22.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Will GearyValley Park1515.0
Demarion BrownEast St. Louis1212.0
Macaleab RichEast St. Louis1111.0
Jaxon LayMS-Berkeley1010.0
Quenton ParkerMS-Berkeley99.0
Jemeal GoinesDe Smet99.0
Connor TurnbullFort Zumwalt North99.0
Jaylen SwinneyLadue99.0
Tray SwygeartCollinsville88.0
Jase BrueggemannFreeburg88.0
Kieren JonesHillsboro88.0
Lorenzo McGrayLadue77.0
Aaron CoffeyLuth. St. Charles77.0
Kellen ThamesPattonville77.0
Traveon WilliamsFH Central77.0
Quentin AndersonGateway Science77.0
Devin DavisCollinsville66.0
Nick HorrasCollinsville66.0
Dillon DuffDe Smet66.0
Isaiah RobinsonDe Smet66.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Connor TurnbullFort Zumwalt North66.00
Daveon HawkinsEast St. Louis33.00
Macaleab RichEast St. Louis22.00
Lorenzo McGrayLadue22.00
Grant HastingsOakville22.00
Raiveon ClarkCarnahan22.00
Joshua FlowersMS-Berkeley11.00
Jaxon LayMS-Berkeley11.00
Demarion BrownEast St. Louis11.00
Payton BrownHillsboro11.00
Noah HollandHillsboro11.00
Luka PoolHillsboro11.00
Brady ConnorLuth. St. Charles11.00
Josh OsborneLuth. St. Charles11.00
Sam KuntzeOakville11.00
Kellen ThamesPattonville11.00
Joe BuckmanValley Park11.00
Will GearyValley Park11.00
Jaylen GrantValley Park11.00
Tarron Walker-TownsendValley Park11.00
All information is as reported by the teams as of 12/18/2021.
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