Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Iziah Purvey
|Webster Groves
|36
|36.0
|Connor Turnbull
|Fort Zumwalt North
|33
|33.0
|Kellen Thames
|Pattonville
|29
|29.0
|Gannon Birkner
|New Athens
|27
|27.0
|Elias Silas
|MS-Berkeley
|25
|25.0
|Brady Moore
|Breese Central
|25
|25.0
|Macaleab Rich
|East St. Louis
|25
|25.0
|Christian Jones
|East St. Louis
|24
|24.0
|Ethan Chartrand
|Webster Groves
|24
|24.0
|Alex Wangerin
|Eureka
|23
|23.0
|Nilavan Jotham Daniels
|Chaminade
|22
|22.0
|Caleb Trieb
|Marissa
|22
|22.0
|Jack Fessenden
|Troy
|22
|22.0
|Ryan Murdock
|FH North
|21
|21.0
|Jordan Pickett
|Belleville East
|20
|20.0
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Jack Steckler
|Columbia
|6
|6
|100.0
|Brett Holomb
|Freeburg
|5
|5
|100.0
|Brenton Shirk
|Windsor
|5
|5
|100.0
|Jayden Banks
|MICDS
|4
|4
|100.0
|Aidan Trawick
|Kirkwood
|4
|4
|100.0
|Brendan Murphy
|Oakville
|4
|4
|100.0
|Caiden Roellig
|Eureka
|3
|3
|100.0
|Tony Bretz
|FH North
|3
|3
|100.0
|Eric Ohmer
|Mehlville
|3
|3
|100.0
|Blake Wentzel
|Mehlville
|3
|3
|100.0
|Tommy Hennessy
|Oakville
|3
|3
|100.0
|Jack Fessenden
|Troy
|3
|3
|100.0
|Blake Hall
|Alton
|2
|2
|100.0
|Byron Stampley
|Alton
|2
|2
|100.0
|Glenn Powers
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Connor Sullivan
|De Smet
|2
|2
|100.0
|Jaden Hale
|East St. Louis
|2
|2
|100.0
|Cole Olivio
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Carson Smith
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Alex Wangerin
|Eureka
|2
|2
|100.0