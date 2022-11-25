Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Isayah Kloster
|Edwardsville
|25
|25.0
|Danny Thomas
|Jennings
|24
|24.0
|Jake Wilkinson
|Collinsville
|22
|22.0
|Darius Smith
|Jennings
|22
|22.0
|Macaleab Rich
|East St. Louis
|21
|21.0
|D'Kyren Kizer
|Cahokia
|17
|17.0
|Mason Shubert
|Breese Central
|15
|15.0
|D'Necco Rucker
|East St. Louis
|15
|15.0
|Odis Grissom
|Lift For Life
|15
|15.0
|Omario Gooden
|Cahokia
|14
|14.0
|Raiveon Clark
|Carnahan
|13
|13.0
|Dennis Olds
|Lift For Life
|13
|13.0
|Jamorie Wysinger
|Collinsville
|12
|12.0
|Cody Dickshot
|Breese Central
|11
|11.0
|Robert Coleman
|Cahokia
|11
|11.0
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|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Nick Horras
|Collinsville
|2
|2
|100.0
|Jake Wilkinson
|Collinsville
|2
|2
|100.0
|Jamorie Wysinger
|Collinsville
|2
|2
|100.0
|Davis Bynum
|East St. Louis
|2
|2
|100.0
|AJ Tillman
|Edwardsville
|2
|2
|100.0
|Stevie Winston
|Lift For Life
|2
|2
|100.0
|Dominic Davis
|Jennings
|1
|1
|100.0
|Jayden Jefferson
|Jennings
|1
|1
|100.0
|Macaleab Rich
|East St. Louis
|7
|8
|87.5
|Danny Thomas
|Jennings
|6
|7
|85.7
|Cody Dickshot
|Breese Central
|5
|6
|83.3
|Dainen Rucker
|East St. Louis
|3
|4
|75.0
|Iosefatu Epenesa
|Edwardsville
|3
|4
|75.0
|Isayah Kloster
|Edwardsville
|3
|4
|75.0
|Omario Gooden
|Cahokia
|5
|7
|71.4
|Darius Smith
|Jennings
|4
|6
|66.7
|Tavion Campbell
|Carnahan
|4
|6
|66.7
|Michael Davis
|Jennings
|2
|3
|66.7
|Raiveon Clark
|Carnahan
|5
|9
|55.6
|Darric Williford
|Confluence
|6
|11
|54.5
|All information is as reported by the teams as of 11/25/2022.