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Daily performances

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Boys Basketball Best Performances from 11/25/2022

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Isayah KlosterEdwardsville2525.0
Danny ThomasJennings2424.0
Jake WilkinsonCollinsville2222.0
Darius SmithJennings2222.0
Macaleab RichEast St. Louis2121.0
D'Kyren KizerCahokia1717.0
Mason ShubertBreese Central1515.0
D'Necco RuckerEast St. Louis1515.0
Odis GrissomLift For Life1515.0
Omario GoodenCahokia1414.0
Raiveon ClarkCarnahan1313.0
Dennis OldsLift For Life1313.0
Jamorie WysingerCollinsville1212.0
Cody DickshotBreese Central1111.0
Robert ColemanCahokia1111.0

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3 Point leaders)
NameSchool3FGAvg
Jake WilkinsonCollinsville44.00
D'Necco RuckerEast St. Louis44.00
Isayah KlosterEdwardsville44.00
Danny ThomasJennings44.00
Antwan RobinsonEast St. Louis33.00
Dennis OldsLift For Life33.00
Zane SchrageBreese Central22.00
Mason ShubertBreese Central22.00
Jamorie WysingerCollinsville22.00
Ty KueperBreese Central11.00
Chase LewisBreese Central11.00
Robert ColemanCahokia11.00
Omario GoodenCahokia11.00
D'Kyren KizerCahokia11.00
Davis BynumEast St. Louis11.00
Dainen RuckerEast St. Louis11.00
Malik AllenEdwardsville11.00
Herbert MartinEdwardsville11.00
Johnnie RobinsonEdwardsville11.00
Jonathan StumpEdwardsville11.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Nick HorrasCollinsville22100.0
Jake WilkinsonCollinsville22100.0
Jamorie WysingerCollinsville22100.0
Davis BynumEast St. Louis22100.0
AJ TillmanEdwardsville22100.0
Stevie WinstonLift For Life22100.0
Dominic DavisJennings11100.0
Jayden JeffersonJennings11100.0
Macaleab RichEast St. Louis7887.5
Danny ThomasJennings6785.7
Cody DickshotBreese Central5683.3
Dainen RuckerEast St. Louis3475.0
Iosefatu EpenesaEdwardsville3475.0
Isayah KlosterEdwardsville3475.0
Omario GoodenCahokia5771.4
Darius SmithJennings4666.7
Tavion CampbellCarnahan4666.7
Michael DavisJennings2366.7
Raiveon ClarkCarnahan5955.6
Darric WillifordConfluence61154.5

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Nick HorrasCollinsville77.00
Macaleab RichEast St. Louis77.00
Dainen RuckerEast St. Louis44.00
Isayah KlosterEdwardsville44.00
Robert ColemanCahokia33.00
Omario GoodenCahokia33.00
Jake WilkinsonCollinsville33.00
Malik AllenEdwardsville33.00
Jake CurryEdwardsville33.00
Stanley CarnahanCollinsville22.00
Chase ReynoldsCollinsville22.00
Adam RimarCollinsville22.00
Jamorie WysingerCollinsville22.00
Antwan RobinsonEast St. Louis22.00
Herbert MartinEdwardsville22.00
AJ TillmanEdwardsville22.00
Khalil Thorps-WattCollinsville11.00
Cameron BooneEast St. Louis11.00
D'Necco RuckerEast St. Louis11.00
Terrell ScottEast St. Louis11.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
D'Necco RuckerEast St. Louis33.00
Robert ColemanCahokia22.00
Omario GoodenCahokia22.00
Matt SheltonCollinsville22.00
Macaleab RichEast St. Louis22.00
Antwan RobinsonEast St. Louis22.00
Terrell ScottEast St. Louis22.00
Odis GrissomLift For Life22.00
Chris WalkerLift For Life22.00
Keshawn CampbellCahokia11.00
Nygel CohenCahokia11.00
D'Kyren KizerCahokia11.00
Omar NixonCahokia11.00
Zion TaylorCahokia11.00
Stanley CarnahanCollinsville11.00
Jake WilkinsonCollinsville11.00
Davis BynumEast St. Louis11.00
Robert McClineEast St. Louis11.00
Jonathan StumpEdwardsville11.00
Jordan ReedLift For Life11.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Adam RimarCollinsville1010.0
Macaleab RichEast St. Louis1010.0
O'Mariyon GrissomLift For Life88.0
Robert ColemanCahokia77.0
D'Kyren KizerCahokia77.0
Jake WilkinsonCollinsville77.0
Jamorie WysingerCollinsville77.0
Demarion BrownEast St. Louis77.0
Khalil Thorps-WattCollinsville66.0
Iosefatu EpenesaEdwardsville55.0
Nygel CohenCahokia44.0
Stanley CarnahanCollinsville44.0
Zach ChambersCollinsville44.0
Malik AllenEdwardsville44.0
Jake CurryEdwardsville44.0
Malachi LaneLift For Life44.0
Stevie WinstonLift For Life44.0
Omario GoodenCahokia33.0
Davis BynumEast St. Louis33.0
Antwan RobinsonEast St. Louis33.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Zach ChambersCollinsville33.00
Stevie WinstonLift For Life22.00
Khalil Thorps-WattCollinsville11.00
Cameron BooneEast St. Louis11.00
Demarion BrownEast St. Louis11.00
Macaleab RichEast St. Louis11.00
Dainen RuckerEast St. Louis11.00
Isayah KlosterEdwardsville11.00
Johnnie RobinsonEdwardsville11.00
All information is as reported by the teams as of 11/25/2022.
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