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Daily performances
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Daily performances

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Boys Basketball Best Performances from 1/6/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Eric CalicuttMiller Career1919.0
Osiris MahrMiller Career1111.0
Vemetrius JacksonMiller Career88.0
Lamont McClendonMiller Career77.0
Brandy WilliamsMiller Career66.0
Shelton FlaniganMiller Career55.0
Darius PikesMiller Career22.0

3 Point leaders)
NameSchool3FGAvg
Vemetrius JacksonMiller Career22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Eric CalicuttMiller Career3475.0
Lamont McClendonMiller Career51050.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Eric CalicuttMiller Career00.00
Shelton FlaniganMiller Career00.00
Vemetrius JacksonMiller Career00.00
Osiris MahrMiller Career00.00
Lamont McClendonMiller Career00.00
Darius PikesMiller Career00.00
Brandy WilliamsMiller Career00.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Eric CalicuttMiller Career00.00
Shelton FlaniganMiller Career00.00
Vemetrius JacksonMiller Career00.00
Osiris MahrMiller Career00.00
Lamont McClendonMiller Career00.00
Darius PikesMiller Career00.00
Brandy WilliamsMiller Career00.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Eric CalicuttMiller Career00.0
Shelton FlaniganMiller Career00.0
Vemetrius JacksonMiller Career00.0
Osiris MahrMiller Career00.0
Lamont McClendonMiller Career00.0
Darius PikesMiller Career00.0
Brandy WilliamsMiller Career00.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Eric CalicuttMiller Career00.00
Shelton FlaniganMiller Career00.00
Vemetrius JacksonMiller Career00.00
Osiris MahrMiller Career00.00
Lamont McClendonMiller Career00.00
Darius PikesMiller Career00.00
Brandy WilliamsMiller Career00.00
All information is as reported by the teams as of 1/6/2021.
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