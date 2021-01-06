Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Eric Calicutt
|Miller Career
|19
|19.0
|Osiris Mahr
|Miller Career
|11
|11.0
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|8
|8.0
|Lamont McClendon
|Miller Career
|7
|7.0
|Brandy Williams
|Miller Career
|6
|6.0
|Shelton Flanigan
|Miller Career
|5
|5.0
|Darius Pikes
|Miller Career
|2
|2.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|2
|2.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Eric Calicutt
|Miller Career
|3
|4
|75.0
|Lamont McClendon
|Miller Career
|5
|10
|50.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Eric Calicutt
|Miller Career
|0
|0.00
|Shelton Flanigan
|Miller Career
|0
|0.00
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|0
|0.00
|Osiris Mahr
|Miller Career
|0
|0.00
|Lamont McClendon
|Miller Career
|0
|0.00
|Darius Pikes
|Miller Career
|0
|0.00
|Brandy Williams
|Miller Career
|0
|0.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Eric Calicutt
|Miller Career
|0
|0.00
|Shelton Flanigan
|Miller Career
|0
|0.00
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|0
|0.00
|Osiris Mahr
|Miller Career
|0
|0.00
|Lamont McClendon
|Miller Career
|0
|0.00
|Darius Pikes
|Miller Career
|0
|0.00
|Brandy Williams
|Miller Career
|0
|0.00
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Eric Calicutt
|Miller Career
|0
|0.0
|Shelton Flanigan
|Miller Career
|0
|0.0
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|0
|0.0
|Osiris Mahr
|Miller Career
|0
|0.0
|Lamont McClendon
|Miller Career
|0
|0.0
|Darius Pikes
|Miller Career
|0
|0.0
|Brandy Williams
|Miller Career
|0
|0.0
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Eric Calicutt
|Miller Career
|0
|0.00
|Shelton Flanigan
|Miller Career
|0
|0.00
|Vemetrius Jackson
|Miller Career
|0
|0.00
|Osiris Mahr
|Miller Career
|0
|0.00
|Lamont McClendon
|Miller Career
|0
|0.00
|Darius Pikes
|Miller Career
|0
|0.00
|Brandy Williams
|Miller Career
|0
|0.00