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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Jalen Corn, University City (vs Maplewood-RH)300
Jakob Doyle, Edwardsville (vs Granite City)300
Jimmy Milgie, Whitfield (vs Lutheran North)210
Danny Sacco, Westminster (vs St. Charles West)201
Stanley Volansky, Perryville (vs Windsor (Imperial))200
Darius Decarolis, St. Charles West (vs Westminster)200
Ettien Rodgers Jr., Hazelwood East (vs Cardinal Ritter)120
Cooper Nolan, Edwardsville (vs Granite City)120
Patrick Fuller, University City (vs Maplewood-RH)111
Francisco Grevasoni, Whitfield (vs Lutheran North)111
Austin Welk, Perryville (vs Windsor (Imperial))111
Sanjay Chakinala, Whitfield (vs Lutheran North)110
Levi Rose, Whitfield (vs Lutheran North)110
Hunter Pritchard, Perryville (vs Windsor (Imperial))110
Dayton Strattman, Perryville (vs Windsor (Imperial))110
Nicholas Williams, Hazelwood East (vs Cardinal Ritter)101
Layne Helvey, Parkway Central (vs Seckman)101
Ricky Sparks, Mehlville (vs Borgia)101
Josh Lane, Chaminade (vs Webster Groves)100
Lucas Higgins, Chaminade (vs Webster Groves)100