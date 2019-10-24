Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Jalen Corn, University City (vs Maplewood-RH)
|3
|0
|0
|Jakob Doyle, Edwardsville (vs Granite City)
|3
|0
|0
|Jimmy Milgie, Whitfield (vs Lutheran North)
|2
|1
|0
|Danny Sacco, Westminster (vs St. Charles West)
|2
|0
|1
|Stanley Volansky, Perryville (vs Windsor (Imperial))
|2
|0
|0
|Darius Decarolis, St. Charles West (vs Westminster)
|2
|0
|0
|Ettien Rodgers Jr., Hazelwood East (vs Cardinal Ritter)
|1
|2
|0
|Cooper Nolan, Edwardsville (vs Granite City)
|1
|2
|0
|Patrick Fuller, University City (vs Maplewood-RH)
|1
|1
|1
|Francisco Grevasoni, Whitfield (vs Lutheran North)
|1
|1
|1
|Austin Welk, Perryville (vs Windsor (Imperial))
|1
|1
|1
|Sanjay Chakinala, Whitfield (vs Lutheran North)
|1
|1
|0
|Levi Rose, Whitfield (vs Lutheran North)
|1
|1
|0
|Hunter Pritchard, Perryville (vs Windsor (Imperial))
|1
|1
|0
|Dayton Strattman, Perryville (vs Windsor (Imperial))
|1
|1
|0
|Nicholas Williams, Hazelwood East (vs Cardinal Ritter)
|1
|0
|1
|Layne Helvey, Parkway Central (vs Seckman)
|1
|0
|1
|Ricky Sparks, Mehlville (vs Borgia)
|1
|0
|1
|Josh Lane, Chaminade (vs Webster Groves)
|1
|0
|0
|Lucas Higgins, Chaminade (vs Webster Groves)
|1
|0
|0