 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Best performances
0 comments

Best performances

  • 0
{{featured_button_text}}

Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Isaiah Cojocaru, Union (vs Wright City)301
Jacob Callahan, Timberland (vs Summit)201
Alex Hohlen, Marquette (vs Parkway West)111
Grayson Francis, Ladue (vs Eureka)111
Levi Yudinsky, Carlinville (vs Maryville Christian)110
Jack Jones, Summit (vs Timberland)110
Carter Van Buskirk, Marquette (vs Parkway West)110
Evan Yalavarthi, SLUH (vs Glendale)110
Grant Locker, SLUH (vs Glendale)110
Bobby Pauly, Orchard Farm (vs Washington)110
Lucas Stopke, Orchard Farm (vs Washington)110
Nolan Waites, Clayton (vs Principia)101
Mason Eschmann, Valmeyer (vs Salem, Illinois)100
Trieton Park, Carlinville (vs Maryville Christian)100
Carter Williams, Summit (vs Timberland)100
Nolan Gera, Timberland (vs Summit)100
William Thompson, Timberland (vs Summit)100
Giovanni Gabriele, Chaminade (vs Whitfield)100
Tommy Wortham, Whitfield (vs Chaminade)100
Michael Leeman, Webster Groves (vs Collinsville)100
0 comments
* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News