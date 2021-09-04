Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Isaiah Cojocaru, Union (vs Wright City)
|3
|0
|1
|Jacob Callahan, Timberland (vs Summit)
|2
|0
|1
|Alex Hohlen, Marquette (vs Parkway West)
|1
|1
|1
|Grayson Francis, Ladue (vs Eureka)
|1
|1
|1
|Levi Yudinsky, Carlinville (vs Maryville Christian)
|1
|1
|0
|Jack Jones, Summit (vs Timberland)
|1
|1
|0
|Carter Van Buskirk, Marquette (vs Parkway West)
|1
|1
|0
|Evan Yalavarthi, SLUH (vs Glendale)
|1
|1
|0
|Grant Locker, SLUH (vs Glendale)
|1
|1
|0
|Bobby Pauly, Orchard Farm (vs Washington)
|1
|1
|0
|Lucas Stopke, Orchard Farm (vs Washington)
|1
|1
|0
|Nolan Waites, Clayton (vs Principia)
|1
|0
|1
|Mason Eschmann, Valmeyer (vs Salem, Illinois)
|1
|0
|0
|Trieton Park, Carlinville (vs Maryville Christian)
|1
|0
|0
|Carter Williams, Summit (vs Timberland)
|1
|0
|0
|Nolan Gera, Timberland (vs Summit)
|1
|0
|0
|William Thompson, Timberland (vs Summit)
|1
|0
|0
|Giovanni Gabriele, Chaminade (vs Whitfield)
|1
|0
|0
|Tommy Wortham, Whitfield (vs Chaminade)
|1
|0
|0
|Michael Leeman, Webster Groves (vs Collinsville)
|1
|0
|0