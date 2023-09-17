Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Tyler Wilson, Civic Memorial (vs Carlinville)
|3
|0
|1
|Luke Ponciroli, Chaminade (vs Ozark)
|2
|0
|1
|Wyatt Suter, Triad (vs Alton)
|2
|0
|1
|Joe Effinger, Oakville (vs Mehlville)
|2
|0
|1
|Gibson Hunt, Triad (vs Alton)
|2
|0
|0
|Ryan Kaffer, Triad (vs Alton)
|1
|1
|0
|Brendan Crews, Webster Groves (vs Priory)
|1
|0
|1
|Camdon Neal, Civic Memorial (vs Carlinville)
|1
|0
|0
|Sal Devine, Webster Groves (vs Priory)
|1
|0
|0
|James Bowman, Chaminade (vs Ozark)
|1
|0
|0
|Nolan Mahn, Chaminade (vs Ozark)
|1
|0
|0
|Ajdin Ahmetkadic, Mehlville (vs Oakville)
|1
|0
|0
|Owen Zobrist, Freeburg (vs Granite City)
|1
|0
|0
|Ethan Zobrist, Freeburg (vs Granite City)
|1
|0
|0
|Armando Hernandez, Granite City (vs Freeburg)
|1
|0
|0
|Nash Young, Granite City (vs Freeburg)
|1
|0
|0
|Aiden Welch, Althoff (vs O'Fallon)
|1
|0
|0
|Luke Smith, Althoff (vs O'Fallon)
|1
|0
|0