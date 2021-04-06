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Best performances
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Best performances

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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Ahmed Hodzic , Bayless (vs Hazelwood West)301
Andrew Kribs, Jerseyville (vs Sacred Heart-Griffin)210
Tyler Rieke, Greenville (vs Carlyle)200
Ivan Powell, Greenville (vs Carlyle)200
Chase Boushard, Granite City (vs Highland)101
Dominik Marsala, Hancock (vs Crossroads College Prep)100
Ashton Walker, Greenville (vs Carlyle)100
Brock Kenny, Greenville (vs Carlyle)100
Emilio Hernandez, Jerseyville (vs Sacred Heart-Griffin)100
Anton Mosley, Belleville East (vs Mascoutah)100
Chase Reeves, Granite City (vs Highland)100
Brady Smallie, Granite City (vs Highland)100
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