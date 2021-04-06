Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Ahmed Hodzic , Bayless (vs Hazelwood West)
|3
|0
|1
|Andrew Kribs, Jerseyville (vs Sacred Heart-Griffin)
|2
|1
|0
|Tyler Rieke, Greenville (vs Carlyle)
|2
|0
|0
|Ivan Powell, Greenville (vs Carlyle)
|2
|0
|0
|Chase Boushard, Granite City (vs Highland)
|1
|0
|1
|Dominik Marsala, Hancock (vs Crossroads College Prep)
|1
|0
|0
|Ashton Walker, Greenville (vs Carlyle)
|1
|0
|0
|Brock Kenny, Greenville (vs Carlyle)
|1
|0
|0
|Emilio Hernandez, Jerseyville (vs Sacred Heart-Griffin)
|1
|0
|0
|Anton Mosley, Belleville East (vs Mascoutah)
|1
|0
|0
|Chase Reeves, Granite City (vs Highland)
|1
|0
|0
|Brady Smallie, Granite City (vs Highland)
|1
|0
|0