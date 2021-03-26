Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Levi Yudinsky, Carlinville (vs Vandalia)
|2
|2
|0
|Trieton Park, Carlinville (vs Vandalia)
|2
|0
|1
|Cameron Mortland, Highland (vs Jerseyville)
|1
|1
|1
|Caden Barkley, Carlinville (vs Vandalia)
|1
|1
|0
|Jake Ellis, Triad (vs Civic Memorial)
|1
|0
|1
|Tobey Suter, Triad (vs Civic Memorial)
|1
|0
|0
|Cory Warren, Triad (vs Civic Memorial)
|1
|0
|0
|Joe Alepra, Carlinville (vs Vandalia)
|1
|0
|0
|Matt Dunn, Carlinville (vs Vandalia)
|1
|0
|0
|Chance Pointer, Carlinville (vs Vandalia)
|1
|0
|0
|Andrew Snyder, Highland (vs Jerseyville)
|1
|0
|0
|Nishal Badalla, Jerseyville (vs Highland)
|1
|0
|0