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Best performances
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Best performances

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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Levi Yudinsky, Carlinville (vs Vandalia)220
Trieton Park, Carlinville (vs Vandalia)201
Cameron Mortland, Highland (vs Jerseyville)111
Caden Barkley, Carlinville (vs Vandalia)110
Jake Ellis, Triad (vs Civic Memorial)101
Tobey Suter, Triad (vs Civic Memorial)100
Cory Warren, Triad (vs Civic Memorial)100
Joe Alepra, Carlinville (vs Vandalia)100
Matt Dunn, Carlinville (vs Vandalia)100
Chance Pointer, Carlinville (vs Vandalia)100
Andrew Snyder, Highland (vs Jerseyville)100
Nishal Badalla, Jerseyville (vs Highland)100
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