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Best performances

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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Diego Dominguez, STEAM Academy at MS-Berkeley (vs McCluer North)341
Jack Steckler, Columbia (vs Breese Central)401
Will Geary, Valley Park (vs Festus)311
Stephen Pryk, Northwest Cedar Hill (vs Hillsboro)310
Ajdin Muratovic, Bayless (vs Maplewood-RH)301
Johnny Petruso, St. Dominic (vs Priory)301
Lincoln Hamm, Lebanon, Illinois (vs Valmeyer)221
Trenton Hollaway, Roxana (vs Carlyle)300
Bryce Davis, Civic Memorial (vs Waterloo)210
Conner Diekemper, Mater Dei (vs Wesclin)210
Brayden Kelly, Triad (vs Highland)210
Oliver Doyle, Webster Groves (vs Parkway South)210
Dailyn Tate, Ladue (vs Summit)201
Carter Blechle, Perryville (vs North County)201
Tanner Stinnett, Belleville East (vs Edwardsville)201
Tommy Wortham, Whitfield (vs Affton)200
Arlington Rhone, Whitfield (vs Affton)200
Garrett McBride, Roxana (vs Carlyle)200
Dominic Roma, Lebanon, Illinois (vs Valmeyer)200
Alonzo Battle, STEAM Academy at MS-Berkeley (vs McCluer North)200
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