Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Diego Dominguez, STEAM Academy at MS-Berkeley (vs McCluer North)
|3
|4
|1
|Jack Steckler, Columbia (vs Breese Central)
|4
|0
|1
|Will Geary, Valley Park (vs Festus)
|3
|1
|1
|Stephen Pryk, Northwest Cedar Hill (vs Hillsboro)
|3
|1
|0
|Ajdin Muratovic, Bayless (vs Maplewood-RH)
|3
|0
|1
|Johnny Petruso, St. Dominic (vs Priory)
|3
|0
|1
|Lincoln Hamm, Lebanon, Illinois (vs Valmeyer)
|2
|2
|1
|Trenton Hollaway, Roxana (vs Carlyle)
|3
|0
|0
|Bryce Davis, Civic Memorial (vs Waterloo)
|2
|1
|0
|Conner Diekemper, Mater Dei (vs Wesclin)
|2
|1
|0
|Brayden Kelly, Triad (vs Highland)
|2
|1
|0
|Oliver Doyle, Webster Groves (vs Parkway South)
|2
|1
|0
|Dailyn Tate, Ladue (vs Summit)
|2
|0
|1
|Carter Blechle, Perryville (vs North County)
|2
|0
|1
|Tanner Stinnett, Belleville East (vs Edwardsville)
|2
|0
|1
|Tommy Wortham, Whitfield (vs Affton)
|2
|0
|0
|Arlington Rhone, Whitfield (vs Affton)
|2
|0
|0
|Garrett McBride, Roxana (vs Carlyle)
|2
|0
|0
|Dominic Roma, Lebanon, Illinois (vs Valmeyer)
|2
|0
|0
|Alonzo Battle, STEAM Academy at MS-Berkeley (vs McCluer North)
|2
|0
|0