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Box: Carlinville 11, Pana 0

  • 0
12Final
Carlinville11011
Pana000
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville6-01-034/66/1
Pana0-10-10/011/2

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CarlinvilleGA
Asher Barbre (#13, D, Sr.)11
Brody Harris (#20, D, Sr.)11
Gavin Norwood (#18, M, Jr.)11
Paeton Brown (#12, F, Jr.)11
Ian Bethard (#19, D, Sr.)10
Jack Rives (#6, D, Jr.)10
Tyler Summers (#15, D, Jr.)10
Matt Reiher (#16, M, Sr.)10
Keegan Lynn (#30, F, Jr.)10
Kaelen Furness (#14, F, So.)10
Keagan Brown (#1, F, Fr.)10
Elijah Suttles (#17, M, Jr.)01
Caleb Kolsto (#23, D, So.)01
Tanner Kolsto (#15, M, Fr.)01

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