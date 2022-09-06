Box: Carlinville 11, Pana 0

|1
|2
|Final
|Carlinville
|11
|0
|11
|Pana
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|6-0
|1-0
|34/6
|6/1
|Pana
|0-1
|0-1
|0/0
|11/2
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|1
|Brody Harris (#20, D, Sr.)
|1
|1
|Gavin Norwood (#18, M, Jr.)
|1
|1
|Paeton Brown (#12, F, Jr.)
|1
|1
|Ian Bethard (#19, D, Sr.)
|1
|0
|Jack Rives (#6, D, Jr.)
|1
|0
|Tyler Summers (#15, D, Jr.)
|1
|0
|Matt Reiher (#16, M, Sr.)
|1
|0
|Keegan Lynn (#30, F, Jr.)
|1
|0
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|Elijah Suttles (#17, M, Jr.)
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|Caleb Kolsto (#23, D, So.)
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