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12Final
Roxana000
Carlinville022
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Roxana4-91-336/362/4
Carlinville4-102-320/146/3
CarlinvilleGA
Zaiden Reese (#27, F, So.)10
Levi Yudinsky (#7, F, So.)10
Carter Mabus (#5, M, Jr.)01

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