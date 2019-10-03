|1
|2
|Final
|Roxana
|0
|0
|0
|Carlinville
|0
|2
|2
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Roxana
|4-9
|1-3
|36/3
|62/4
|Carlinville
|4-10
|2-3
|20/1
|46/3
|Carlinville
|G
|A
|Zaiden Reese (#27, F, So.)
|1
|0
|Levi Yudinsky (#7, F, So.)
|1
|0
|Carter Mabus (#5, M, Jr.)
|0
|1
|1
|2
|Final
|Roxana
|0
|0
|0
|Carlinville
|0
|2
|2
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Roxana
|4-9
|1-3
|36/3
|62/4
|Carlinville
|4-10
|2-3
|20/1
|46/3
|Carlinville
|G
|A
|Zaiden Reese (#27, F, So.)
|1
|0
|Levi Yudinsky (#7, F, So.)
|1
|0
|Carter Mabus (#5, M, Jr.)
|0
|1
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