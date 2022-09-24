Box: Clayton 5, Mehlville 3

|1
|2
|Final
|Clayton
|1
|4
|5
|Mehlville
|1
|2
|3
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Clayton
|6-4
|2-0
|26/3
|13/1
|Mehlville
|1-7
|0-2
|14/1
|25/2
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|1
|Christian Kujawa (#6, Sr.)
|0
|2
|Harry Pardo (#8, Sr.)
|1
|0
|Ayowole Adeoye (#10, So.)
|1
|0
|Adam Gallegos (#7, Jr.)
|0
|1
|Bek Handzic-Smith (#3, Sr.)
|0
|1
|Mehlville
|G
|A
|Owen Foppe (#5, D, Sr.)
|2
|0
|Ajdin Ahmetkadic (#10, M, Jr.)
|1
|0
|Will Raftery (#2, F, Sr.)
|0
|1