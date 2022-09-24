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Box: Clayton 5, Mehlville 3

  • 0
12Final
Clayton145
Mehlville123
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Clayton6-42-026/313/1
Mehlville1-70-214/125/2

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ClaytonGA
Charlie Hoette (#11, Sr.)31
Christian Kujawa (#6, Sr.)02
Harry Pardo (#8, Sr.)10
Ayowole Adeoye (#10, So.)10
Adam Gallegos (#7, Jr.)01
Bek Handzic-Smith (#3, Sr.)01

MehlvilleGA
Owen Foppe (#5, D, Sr.)20
Ajdin Ahmetkadic (#10, M, Jr.)10
Will Raftery (#2, F, Sr.)01

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