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Box: Freeburg 8, Litchfield 0
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Box: Freeburg 8, Litchfield 0

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12Final
Litchfield000
Freeburg448
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield0-40-01/024/6
Freeburg4-20-014/411/3
FreeburgGA
Aidan Lougeay (#7, F, Sr.)11
Aidan Parrish (#13, M, So.)11
Owen Zobrist (#18, M, So.)02
Carson Ott (#14, D, Jr.)10
Austin Merritt (#22, D, Sr.)10
Connor Luchtefeld (#12, D, Sr.)10
Sam Marler (#5, M, Sr.)10
Will Weber (#11, F, Sr.)10
Julian Trentman (#9, F, Jr.)10
Luke Isaacs (#2, D, Jr.)01
Matthew Kicklighter (#4, M, Jr.)01
Neill Thompson (#16, M, So.)01

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