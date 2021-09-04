Box: Freeburg 8, Litchfield 0

|1
|2
|Final
|Litchfield
|0
|0
|0
|Freeburg
|4
|4
|8
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|0-4
|0-0
|1/0
|24/6
|Freeburg
|4-2
|0-0
|14/4
|11/3
|Freeburg
|G
|A
|Aidan Lougeay (#7, F, Sr.)
|1
|1
|Aidan Parrish (#13, M, So.)
|1
|1
|Owen Zobrist (#18, M, So.)
|0
|2
|Carson Ott (#14, D, Jr.)
|1
|0
|Austin Merritt (#22, D, Sr.)
|1
|0
|Connor Luchtefeld (#12, D, Sr.)
|1
|0
|Sam Marler (#5, M, Sr.)
|1
|0
|Will Weber (#11, F, Sr.)
|1
|0
|Julian Trentman (#9, F, Jr.)
|1
|0
|Luke Isaacs (#2, D, Jr.)
|0
|1
|Matthew Kicklighter (#4, M, Jr.)
|0
|1
|Neill Thompson (#16, M, So.)
|0
|1