Box: Freeburg 9, Carlyle 0

|1
|2
|Final
|Carlyle
|0
|0
|0
|Freeburg
|0
|0
|9
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|0-16
|0-3
|14/1
|82/5
|Freeburg
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|43/3
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|0
|Sam Pfeiffer (#7, D, Jr.)
|1
|0
|Tyler Sherman (#19, D, Sr.)
|1
|0
|Evan Schlichting (#12, M, Jr.)
|1
|0
|Sam Rauckman (#6, F, So.)
|1
|0
|Carson Ott (#14, D, Sr.)
|0
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|Gavin Schanz (#5, M, Sr.)
|0
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