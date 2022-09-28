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Box: Freeburg 9, Carlyle 0

  • 0
12Final
Carlyle000
Freeburg009
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle0-160-314/182/5
Freeburg9-34-143/312/1

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FreeburgGA
Aidan Parrish (#13, M, Jr.)23
Owen Zobrist (#18, M, Jr.)20
Luke Isaacs (#2, D, Sr.)10
Sam Pfeiffer (#7, D, Jr.)10
Tyler Sherman (#19, D, Sr.)10
Evan Schlichting (#12, M, Jr.)10
Sam Rauckman (#6, F, So.)10
Carson Ott (#14, D, Sr.)01
Gavin Schanz (#5, M, Sr.)01

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