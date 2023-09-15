|1
|2
|Final
|Liberty (Wentzville)
|5
|3
|8
|Fort Zumwalt South
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Liberty (Wentzville)
|7-1
|2-0
|27/3
|5/1
|Fort Zumwalt South
|3-5
|2-3
|10/1
|18/2
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|Liberty (Wentzville)
|G
|A
|Brady Freeman (#7, Sr.)
|1
|3
|Turner Lively (#8, Sr.)
|1
|2
|Ryan Sinclair (#10, Jr.)
|2
|0
|Carson Nolan (#11, Sr.)
|1
|1
|Canon Mathison (#9, Sr.)
|1
|0
|Piggy Galaway (#2, Sr.)
|1
|0
|Corey Lynch (#16, So.)
|1
|0
|Ben Wiley (#4, Sr.)
|0
|1
|Cooper Ludwig (#14, Jr.)
|0
|1