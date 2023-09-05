|1
|2
|Final
|Perryville
|7
|1
|8
|Windsor (Imperial)
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Perryville
|1-1
|1-0
|9/4
|2/1
|Windsor (Imperial)
|2-3
|0-1
|7/4
|9/4
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|G
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|Aden Garris (#18, FOR, Sr.)
|5
|0
|Carter Blechle (#10, FOR, Jr.)
|1
|1
|Kale Adams (#2, Mid, Sr.)
|1
|1
|Treyton Barnett (#29, FOR, So.)
|1
|1
|Brevon Nuyt (#9, MID, Sr.)
|0
|1
|Adam Green (#4, DEF, Sr.)
|0
|1
|Andrew Welk (#11, MID, Sr.)
|0
|1
|Drew Rodewald (#24, DEF, Sr.)
|0
|1