|1
|2
|Final
|Perryville
|2
|1
|3
|Seckman
|1
|1
|2
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Perryville
|5-0
|0-0
|21/4
|3/1
|Seckman
|1-1
|0-0
|5/1
|5/1
|Perryville
|G
|A
|Stanley Volansky (#7, MF, Sr.)
|1
|0
|Trevor Schnurbusch (#11, MF, Jr.)
|1
|0
|Stratton Kaempfe (#2, MF, So.)
|1
|0
|Austin Welk (#10, FOR, Sr.)
|0
|1
|Dayton Strattman (#3, FOR, So.)
|0
|1
|Caleb Lappe (#9, FOR, Sr.)
|0
|1
|Seckman
|G
|A
|Isaac Hoog (#9, FWD, Sr.)
|1
|0
|Dan Ruzicka (#8, MID, Sr.)
|1
|0
|Griffin Anderson (#4, DEF, Jr.)
|0
|1
|Caleb Ray (#6, MID, Jr.)
|0
|1