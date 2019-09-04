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12Final
Perryville213
Seckman112
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Perryville5-00-021/43/1
Seckman1-10-05/15/1
PerryvilleGA
Stanley Volansky (#7, MF, Sr.)10
Trevor Schnurbusch (#11, MF, Jr.)10
Stratton Kaempfe (#2, MF, So.)10
Austin Welk (#10, FOR, Sr.)01
Dayton Strattman (#3, FOR, So.)01
Caleb Lappe (#9, FOR, Sr.)01

SeckmanGA
Isaac Hoog (#9, FWD, Sr.)10
Dan Ruzicka (#8, MID, Sr.)10
Griffin Anderson (#4, DEF, Jr.)01
Caleb Ray (#6, MID, Jr.)01

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