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12Final
Fair Grove000
Sullivan011
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fair Grove0-10-00/01/1
Sullivan2-10-03/32/2
SullivanGA
Ethan Kackley (#3, M, Sr.)10
Jacob Brooks (#24, M, Jr.)01

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