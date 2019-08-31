|1
|2
|Final
|Fair Grove
|0
|0
|0
|Sullivan
|0
|1
|1
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fair Grove
|0-1
|0-0
|0/0
|1/1
|Sullivan
|2-1
|0-0
|3/3
|2/2
|Sullivan
|G
|A
|Ethan Kackley (#3, M, Sr.)
|1
|0
|Jacob Brooks (#24, M, Jr.)
|0
|1
|1
|2
|Final
|Fair Grove
|0
|0
|0
|Sullivan
|0
|1
|1
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fair Grove
|0-1
|0-0
|0/0
|1/1
|Sullivan
|2-1
|0-0
|3/3
|2/2
|Sullivan
|G
|A
|Ethan Kackley (#3, M, Sr.)
|1
|0
|Jacob Brooks (#24, M, Jr.)
|0
|1
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