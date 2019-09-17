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1234Final
Triad62008
Jerseyville00000
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Triad9-03-044/46/1
Jerseyville8-30-343/421/2
TriadGA
Travis Speer (#15, F, Sr.)12
Colton Clark (#2, M, Sr.)11
Jake Ellis (#4, M, So.)11
Sam Beeman (#9, M, So.)10
Roger Weber (#16, B, So.)10
Jake Stewart (#22, CB, Fr.)10
Joe Wade (#21, F, Sr.)02
Eli Kraabel (#17, M, Jr.)10
Bret Carpenter (#10, F, Sr.)10
Patrick Weinacht (#7, F, Sr.)01
Michael Tentis (#24, B, Sr.)01

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