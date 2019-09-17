|1
|2
|3
|4
|Final
|Triad
|6
|2
|0
|0
|8
|Jerseyville
|0
|0
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Triad
|9-0
|3-0
|44/4
|6/1
|Jerseyville
|8-3
|0-3
|43/4
|21/2
|Triad
|G
|A
|Travis Speer (#15, F, Sr.)
|1
|2
|Colton Clark (#2, M, Sr.)
|1
|1
|Jake Ellis (#4, M, So.)
|1
|1
|Sam Beeman (#9, M, So.)
|1
|0
|Roger Weber (#16, B, So.)
|1
|0
|Jake Stewart (#22, CB, Fr.)
|1
|0
|Joe Wade (#21, F, Sr.)
|0
|2
|Eli Kraabel (#17, M, Jr.)
|1
|0
|Bret Carpenter (#10, F, Sr.)
|1
|0
|Patrick Weinacht (#7, F, Sr.)
|0
|1
|Michael Tentis (#24, B, Sr.)
|0
|1