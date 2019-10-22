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12Final
Mount Vernon, Illinois000
Triad729
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mount Vernon, Illinois3-120-631/273/5
Triad18-29-190/614/1
TriadGA
Travis Speer (#15, F, Sr.)30
Bret Carpenter (#10, F, Sr.)11
Sam Beeman (#9, M, So.)11
Patrick Weinacht (#7, F, Sr.)10
Jake Ellis (#4, M, So.)10
Jake Stewart (#22, CB, Fr.)10
Colton Clark (#2, M, Sr.)10
Eli Kraabel (#17, M, Jr.)02
Cameron Ramirez (#3, M, So.)01
Roger Weber (#16, B, So.)01
Michael Tentis (#24, B, Sr.)01

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