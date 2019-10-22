|1
|2
|Final
|Mount Vernon, Illinois
|0
|0
|0
|Triad
|7
|2
|9
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mount Vernon, Illinois
|3-12
|0-6
|31/2
|73/5
|Triad
|18-2
|9-1
|90/6
|14/1
|Triad
|G
|A
|Travis Speer (#15, F, Sr.)
|3
|0
|Bret Carpenter (#10, F, Sr.)
|1
|1
|Sam Beeman (#9, M, So.)
|1
|1
|Patrick Weinacht (#7, F, Sr.)
|1
|0
|Jake Ellis (#4, M, So.)
|1
|0
|Jake Stewart (#22, CB, Fr.)
|1
|0
|Colton Clark (#2, M, Sr.)
|1
|0
|Eli Kraabel (#17, M, Jr.)
|0
|2
|Cameron Ramirez (#3, M, So.)
|0
|1
|Roger Weber (#16, B, So.)
|0
|1
|Michael Tentis (#24, B, Sr.)
|0
|1