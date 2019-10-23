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12Final
Elsberry000
Troy Buchanan718
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Elsberry3-90-010/166/6
Troy Buchanan9-102-745/432/3
Troy BuchananGA
Caleb Jacobs (#2, FOR, Jr.)31
Dylan Emge (#11, MID, Sr.)20
Riley Dulaney (#15, MID, So.)11
Matthew McLaughlin (#7, MID, Jr.)10
Levi Caldwell (#20, FOR, Fr.)10
A.J. Correa (#8, FOR, Sr.)01
Maurice Morgan (#22, DEF, Sr.)01
Carson Lebegue (#19, DEF, Jr.)01
Mitchell Ottinger (#12, MID, Fr.)01
Aaron Vaughn (#10, MID, Jr.)01

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