|1
|2
|Final
|Elsberry
|0
|0
|0
|Troy Buchanan
|7
|1
|8
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Elsberry
|3-9
|0-0
|10/1
|66/6
|Troy Buchanan
|9-10
|2-7
|45/4
|32/3
|Troy Buchanan
|G
|A
|Caleb Jacobs (#2, FOR, Jr.)
|3
|1
|Dylan Emge (#11, MID, Sr.)
|2
|0
|Riley Dulaney (#15, MID, So.)
|1
|1
|Matthew McLaughlin (#7, MID, Jr.)
|1
|0
|Levi Caldwell (#20, FOR, Fr.)
|1
|0
|A.J. Correa (#8, FOR, Sr.)
|0
|1
|Maurice Morgan (#22, DEF, Sr.)
|0
|1
|Carson Lebegue (#19, DEF, Jr.)
|0
|1
|Mitchell Ottinger (#12, MID, Fr.)
|0
|1
|Aaron Vaughn (#10, MID, Jr.)
|0
|1