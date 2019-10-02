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12Final
University City112
Festus000
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City9-53-047/323/2
Festus7-61-344/335/2
University CityGA
Jalen Corn (Jr.)20
Patrick Fuller (So.)01
Elias Klein (Fr.)01

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