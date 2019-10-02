|1
|2
|Final
|University City
|1
|1
|2
|Festus
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|9-5
|3-0
|47/3
|23/2
|Festus
|7-6
|1-3
|44/3
|35/2
|University City
|G
|A
|Jalen Corn (Jr.)
|2
|0
|Patrick Fuller (So.)
|0
|1
|Elias Klein (Fr.)
|0
|1
|1
|2
|Final
|University City
|1
|1
|2
|Festus
|0
|0
|0
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|9-5
|3-0
|47/3
|23/2
|Festus
|7-6
|1-3
|44/3
|35/2
|University City
|G
|A
|Jalen Corn (Jr.)
|2
|0
|Patrick Fuller (So.)
|0
|1
|Elias Klein (Fr.)
|0
|1
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