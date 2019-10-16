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12Final
Winfield000
University City426
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Winfield1-170-716/194/5
University City14-55-073/425/1
University CityGA
Jalen Corn (Jr.)41
Lucas Dean (So.)23
Patrick Fuller (So.)01

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