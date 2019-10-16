|1
|2
|Final
|Winfield
|0
|0
|0
|University City
|4
|2
|6
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Winfield
|1-17
|0-7
|16/1
|94/5
|University City
|14-5
|5-0
|73/4
|25/1
|University City
|G
|A
|Jalen Corn (Jr.)
|4
|1
|Lucas Dean (So.)
|2
|3
|Patrick Fuller (So.)
|0
|1
|1
|2
|Final
|Winfield
|0
|0
|0
|University City
|4
|2
|6
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Winfield
|1-17
|0-7
|16/1
|94/5
|University City
|14-5
|5-0
|73/4
|25/1
|University City
|G
|A
|Jalen Corn (Jr.)
|4
|1
|Lucas Dean (So.)
|2
|3
|Patrick Fuller (So.)
|0
|1
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