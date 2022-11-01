Box: Winfield 5, STEAM Academy at MS-Berkeley 0

|1
|2
|Final
|STEAM Academy at MS-Berkeley
|0
|0
|0
|Winfield
|0
|5
|5
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|STEAM Academy at MS-Berkeley
|15-8
|7-4
|98/4
|44/2
|Winfield
|14-11
|2-8
|71/3
|63/3
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|Winfield
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|Henry Gorski (#12, D, Sr.)
|1
|1
|Cooper Martin (#8, F, Jr.)
|1
|0
|Jimmy Schultz (#4, M, Sr.)
|1
|0
|Kaden Kaimann (#10, M, Sr.)
|1
|0
|Gabe Trempler (#24, D, Sr.)
|1
|0
|Oliver Gorski (#19, D, Jr.)
|0
|2
|Sean Nicholl (#18, M, Jr.)
|0
|1
|Andrew Hines (#13, M, So.)
|0
|1