|Large school schools - 10/10
|1. CBC (12-2) was idle.
|2. Chaminade (10-3) was idle.
|3. SLUH (15-1) was idle.
|4. Fort Zumwalt South (13-3) was idle.
|5. Mehlville (9-1) was idle.
|6. Triad (17-0) was idle.
|7. Collinsville (15-3) was idle.
|8. Francis Howell (12-4) was idle.
|9. Liberty (Wentzville) (12-3) was idle.
|10. Edwardsville (14-3) was idle.
|Small school schools - 10/10
|1. Althoff (18-4) was idle.
|2. MICDS (10-4) was idle.
|3. St. Dominic (11-2) was idle.
|4. John Burroughs (10-3) was idle.
|5. Westminster (11-3) was idle.
|6. Orchard Farm (11-3) was idle.
|7. Whitfield (9-2) was idle.
|8. Civic Memorial (17-2) was idle.
|9. Alton Marquette (11-7) was idle.
|10. Affton (12-3) was idle.