Box: Lafayette 6, Summit 2

|1
|2
|3
|4
|Final
|Summit
|1
|0
|1
|0
|2
|Lafayette
|2
|0
|2
|2
|6
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Summit
|2-2
|0-0
|7/2
|8/2
|Lafayette
|4-0
|0-0
|20/5
|5/1
|Summit
|G
|A
|Taylor Spencer (#21, F, Jr.)
|2
|0
|Rylie Morris (#15, F, Sr.)
|0
|1
|Ali Findley (#18, D, Jr.)
|0
|1
|Lafayette
|G
|A
|Ana McClellan (#17, F, Sr.)
|2
|2
|Madison Hansen (#18, D, Jr.)
|2
|0
|Olivia Williams (#14, F, So.)
|1
|2
|Lene Rossouw (#8, F, Jr.)
|1
|1
|Sophie Goetz (#16, M, Sr.)
|0
|1
|Anya Shawke (#9, M, Sr.)
|0
|1