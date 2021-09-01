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Box: Lafayette 6, Summit 2
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Box: Lafayette 6, Summit 2

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1234Final
Summit10102
Lafayette20226
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Summit2-20-07/28/2
Lafayette4-00-020/55/1
SummitGA
Taylor Spencer (#21, F, Jr.)20
Rylie Morris (#15, F, Sr.)01
Ali Findley (#18, D, Jr.)01

LafayetteGA
Ana McClellan (#17, F, Sr.)22
Madison Hansen (#18, D, Jr.)20
Olivia Williams (#14, F, So.)12
Lene Rossouw (#8, F, Jr.)11
Sophie Goetz (#16, M, Sr.)01
Anya Shawke (#9, M, Sr.)01

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