Box: Nerinx Hall 6, Lutheran South 0

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lutheran South
|0
|0
|0
|0
|0
|Nerinx Hall
|1
|0
|1
|4
|6
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lutheran South
|2-12
|0-1
|8/1
|66/5
|Nerinx Hall
|8-13
|1-5
|26/2
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