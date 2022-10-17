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Box: Nerinx Hall 6, Lutheran South 0

  • 0
1234Final
Lutheran South00000
Nerinx Hall10146
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lutheran South2-120-18/166/5
Nerinx Hall8-131-526/246/3

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Nerinx HallGA
Molly Heller (#17, DEF)20
Kate Uhlenbrock (#15, FWD, Sr.)11
Caroline Ritter (#20, DEF, Jr.)11
Mary Kate Bryan (#5, MID, Fr.)10
Audrey Woods (#1, MID, Sr.)02
Caroline Uhlenbrock (#22, Fwd, Sr.)10
Molly Bryan (#16, DEF, Sr.)01
CeCe Gallagher (#9, FWD, Jr.)01

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