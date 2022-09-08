Box: Summit 4, Lafayette 2

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lafayette
|2
|0
|0
|0
|2
|Summit
|1
|2
|0
|1
|4
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|2-4
|0-1
|12/2
|23/4
|Summit
|8-3
|1-1
|17/3
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|Avery Brown (#2, So.)
|0
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|Kara Niewoehner (#9, Sr.)
|0
|1
|Summit
|G
|A
|Margaret Schnieders (#8, F)
|2
|1
|Grace Batelle (#6, F, Sr.)
|1
|2
|Avery Naum (#14, M, Sr.)
|1
|0
|Kaitlyn Shea (#15, F, Sr.)
|0
|1
|Sam Butchko (#7, F, Sr.)
|0
|1
|Ella Mantz (#11, M)
|0
|1