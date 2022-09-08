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Box: Summit 4, Lafayette 2

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1234Final
Lafayette20002
Summit12014
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette2-40-112/223/4
Summit8-31-117/38/1

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LafayetteGA
Olivia Williams (#14, Jr.)20
Avery Brown (#2, So.)01
Kara Niewoehner (#9, Sr.)01

SummitGA
Margaret Schnieders (#8, F)21
Grace Batelle (#6, F, Sr.)12
Avery Naum (#14, M, Sr.)10
Kaitlyn Shea (#15, F, Sr.)01
Sam Butchko (#7, F, Sr.)01
Ella Mantz (#11, M)01

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