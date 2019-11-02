Team up with us for 99¢
1234Final
Breese Central760013
Effingham27147755
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Breese Central5-44-1206/23228/25
Effingham3-00-0131/1561/7

First Quarter

E: Jacob Stoneburner 40 fumble recovery (Ivan Angel kick), 9:42

B: Shane Becker 30 pass from Kyle Athmer (Zach Landis kick), 7:26

E: Nathan Shackleford 30 run (Beau Hefner kick), 4:17

E: Tristan Duncan 38 pass from Nathan Shackleford (Ivan Angel kick), 3:21

E: Chase Woomer 27 run (kick failed), 2:16

Second Quarter

E: Nathan Shackleford 1 run (Ivan Angel kick), 9:53

B: Gavin Watts 7 pass from Kyle Athmer (kick failed), 5:47

E: Jett Gillum 18 pass from Nathan Shackleford (Beau Hefner kick), 4:30

Third Quarter

E: Nathan Shackleford 84 run (Ivan Angel kick), 7:17

Fourth Quarter

E: Jett Gillum 8 pass from Nathan Shackleford (Beau Hefner kick), 8:03

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