|1
|2
|3
|4
|Final
|Breese Central
|7
|6
|0
|0
|13
|Effingham
|27
|14
|7
|7
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Breese Central
|5-4
|4-1
|206/23
|228/25
|Effingham
|3-0
|0-0
|131/15
|61/7
First Quarter
E: Jacob Stoneburner 40 fumble recovery (Ivan Angel kick), 9:42
B: Shane Becker 30 pass from Kyle Athmer (Zach Landis kick), 7:26
E: Nathan Shackleford 30 run (Beau Hefner kick), 4:17
E: Tristan Duncan 38 pass from Nathan Shackleford (Ivan Angel kick), 3:21
E: Chase Woomer 27 run (kick failed), 2:16
Second Quarter
E: Nathan Shackleford 1 run (Ivan Angel kick), 9:53
B: Gavin Watts 7 pass from Kyle Athmer (kick failed), 5:47
E: Jett Gillum 18 pass from Nathan Shackleford (Beau Hefner kick), 4:30
Third Quarter
E: Nathan Shackleford 84 run (Ivan Angel kick), 7:17
Fourth Quarter
E: Jett Gillum 8 pass from Nathan Shackleford (Beau Hefner kick), 8:03