|1
|2
|3
|4
|Final
|Mehlville
|0
|0
|0
|7
|7
|Seckman
|27
|15
|6
|0
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
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First Quarter
S: Tommy Gibbar run (Thomas Langanke kick), 11:07
S: Tommy Gibbar run (kick failed), 6:06
S: run (Thomas Langanke kick), 2:56
S: Trayton Clariday interception (Thomas Langanke kick), 2:35
Second Quarter
S: Brady Ambrose run ( run), 3:41
S: Ian Coe pass from Brody Kube (Thomas Langanke kick), 1:44
Third Quarter
S: Eric Miller blocked punt recovery (kick failed), 4:10
Fourth Quarter
M: Jordan Hannam-Lewis 12 run (Mirsad Velic kick), 6:10