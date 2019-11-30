|1
|2
|3
|4
|Final
|Ladue
|0
|0
|0
|0
|0
|Webb City
|14
|7
|0
|14
|35
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ladue
|10-2
|4-0
|461/38
|157/13
|Webb City
|13-1
|8-1
|608/51
|155/13
First Quarter
W: Devrin Weathers 11 run (Cameron Clark kick), 4:22
W: Devrin Weathers 5 run (Cameron Clark kick), 0:03
Second Quarter
W: Cohl Vaden 31 pass from Eli Goodard (Cameron Clark kick), 0:16
Fourth Quarter
W: Kade Hicks 15 run (Cameron Clark kick), 8:03
W: Dillon Harlen 12 run (Cameron Clark kick), 3:59