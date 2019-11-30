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1234Final
Ladue00000
Webb City14701435
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ladue10-24-0461/38157/13
Webb City13-18-1608/51155/13

First Quarter

W: Devrin Weathers 11 run (Cameron Clark kick), 4:22

W: Devrin Weathers 5 run (Cameron Clark kick), 0:03

Second Quarter

W: Cohl Vaden 31 pass from Eli Goodard (Cameron Clark kick), 0:16

Fourth Quarter

W: Kade Hicks 15 run (Cameron Clark kick), 8:03

W: Dillon Harlen 12 run (Cameron Clark kick), 3:59

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