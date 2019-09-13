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Week Three High School Football: Duchesne vs. St. Charles

Duchesne's Mitchell DeGuentz (5) hands the ball to Antwon Hayden during the third week of high-school football in Missouri and Illinois on Friday, September 13, 2019 at Duchesne High School in St. Charles, Mo. Ben Loewnau, Special to STLhighschoolsports.com

AREA MISSOURI

CBC 56, Chaminade 26

Farmington 48, Hillsboro 0

Hazelwood West 31, Mehlville 0

Holt 30, Timberland 13

Jefferson 16, Herculaneum 12

Jennings 56, Clayton 8

Lift For Life  54, Bayless 0

Lutheran St. Charles 34, O'Fallon Christian 7

McCluer 42, Oakville 0

Northwest Cedar Hill 64, Riverview Gardens 8

Owensville 55, Cuba 14

Principia 42, Crystal City 0

St. Clair 21, Pacific 14

Washington 35, Warrenton 14 

AREA ILLINOIS

Breese Central 14, Freeburg 11

Carbondale 28, Waterloo 14

Columbia 42, Salem, Illinois 0

Nashville 47, Wesclin 6

Red Bud 35, Carlyle 10

Vandalia 49, Staunton 0 

OTHER MISSOURI

Lathrop 49, Mid-Buchanan 0

Lawson 40, West Platte 14

Liberty North 24, Park Hill  3

Lighthouse Christian 44, Archie 6

Nixa 10, Willard 7

Oak Park 7, William Chrisman 0

Pembroke Hill 34, KC Southeast 16

Rockhurst 17, Raymore-Peculiar 9

Rolla 35, Hillcrest 14

Summit Christian 59, Clinton 0

Van Horn 50, Bishop Ward (Kan.) 8

Warrensburg 48, Smith-Cotton 0

Willow Springs 30, Cabool 6

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