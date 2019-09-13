AREA MISSOURI
CBC 56, Chaminade 26
Farmington 48, Hillsboro 0
Hazelwood West 31, Mehlville 0
Holt 30, Timberland 13
Jefferson 16, Herculaneum 12
Jennings 56, Clayton 8
Lift For Life 54, Bayless 0
Lutheran St. Charles 34, O'Fallon Christian 7
McCluer 42, Oakville 0
Northwest Cedar Hill 64, Riverview Gardens 8
Owensville 55, Cuba 14
Principia 42, Crystal City 0
St. Clair 21, Pacific 14
Washington 35, Warrenton 14
AREA ILLINOIS
Breese Central 14, Freeburg 11
Carbondale 28, Waterloo 14
Columbia 42, Salem, Illinois 0
Nashville 47, Wesclin 6
Red Bud 35, Carlyle 10
Vandalia 49, Staunton 0
OTHER MISSOURI
Lathrop 49, Mid-Buchanan 0
Lawson 40, West Platte 14
Liberty North 24, Park Hill 3
Lighthouse Christian 44, Archie 6
Nixa 10, Willard 7
Oak Park 7, William Chrisman 0
Pembroke Hill 34, KC Southeast 16
Rockhurst 17, Raymore-Peculiar 9
Rolla 35, Hillcrest 14
Summit Christian 59, Clinton 0
Van Horn 50, Bishop Ward (Kan.) 8
Warrensburg 48, Smith-Cotton 0
Willow Springs 30, Cabool 6