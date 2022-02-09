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Box: Affton 37, Normandy 17

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1234Final
Affton1469837
Normandy463417
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Affton7-122-1668/35777/41
Normandy3-70-2207/11447/24

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AfftonPtsFG3FGFTFL
Taylor Williams (#23, 5-6, G, Jr.)134-505-80
Elena Moder (#13, 5-6, G, So.)60-22-400
Emma Grana (#24, 5-7, G, So.)50-61-22-104
Sydney Paglusch (#5, 5-2, G, So.)42-2000
Elizabeth Boyd (#33, 6-0, C, So.)31-301-20
Amelia Wilson (#11, 5-9, F, Fr.)31-40-21-40
Grace Grana (#14, 5-8, F, Sr.)30-303-61
Affton
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