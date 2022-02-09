Box: Affton 37, Normandy 17

|1
|2
|3
|4
|Final
|Affton
|14
|6
|9
|8
|37
|Normandy
|4
|6
|3
|4
|17
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Affton
|7-12
|2-1
|668/35
|777/41
|Normandy
|3-7
|0-2
|207/11
|447/24
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|Affton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Williams (#23, 5-6, G, Jr.)
|13
|4-5
|0
|5-8
|0
|Elena Moder (#13, 5-6, G, So.)
|6
|0-2
|2-4
|0
|0
|Emma Grana (#24, 5-7, G, So.)
|5
|0-6
|1-2
|2-10
|4
|Sydney Paglusch (#5, 5-2, G, So.)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Elizabeth Boyd (#33, 6-0, C, So.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|0
|Amelia Wilson (#11, 5-9, F, Fr.)
|3
|1-4
|0-2
|1-4
|0
|Grace Grana (#14, 5-8, F, Sr.)
|3
|0-3
|0
|3-6
|1
|Affton
|Individual stats Have not been reported.