Box: Althoff 59, Belleville West 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Althoff
|8
|17
|19
|15
|59
|Belleville West
|13
|6
|7
|10
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Althoff
|7-2
|2-0
|439/49
|363/40
|Belleville West
|0-8
|0-2
|273/30
|403/45
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|Althoff
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charleece Davis (#11, G, Sr.)
|17
|6
|0
|5-6
|3
|Emilee Travnicek (#23, C, Jr.)
|14
|5
|0
|4-4
|3
|Alaina Lester (#24, F, Jr.)
|9
|4
|0
|1-2
|1
|Anna Brewer (#3, G, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Jenna Roper (#21, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Addison Leib (#33, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Bella Peterson (#10, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|4
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Olivia Anderson (#21, Sr.)
|13
|0
|4
|1-2
|2
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|6
|3
|0
|0-2
|3
|Aniyla Branson (#2, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|2
|Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)
|4
|0
|1
|1-4
|3
|Kennedy Williams (Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Lauren King (#20, Sr.)
|3
|0
|1
|0-2
|0
|Mellanya Lewis (#31)
|2
|1
|0
|0
|0
|J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0