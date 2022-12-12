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Box: Althoff 59, Belleville West 36

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1234Final
Althoff817191559
Belleville West13671036
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Althoff7-22-0439/49363/40
Belleville West0-80-2273/30403/45

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AlthoffPtsFG3FGFTFL
Charleece Davis (#11, G, Sr.)17605-63
Emilee Travnicek (#23, C, Jr.)14504-43
Alaina Lester (#24, F, Jr.)9401-21
Anna Brewer (#3, G, Jr.)84003
Jenna Roper (#21, G, Sr.)51102
Addison Leib (#33, G, Sr.)42000
Bella Peterson (#10, G, Sr.)2002-24
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Olivia Anderson (#21, Sr.)13041-22
Ja'Mya Company (#23, Sr.)6300-23
Aniyla Branson (#2, Sr.)4102-42
Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)4011-43
Kennedy Williams (Jr.)30100
Lauren King (#20, Sr.)3010-20
Mellanya Lewis (#31)21000
J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)1001-20
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