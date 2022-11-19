Box: Alton 49, Mater Dei 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mater Dei
|9
|14
|5
|8
|36
|Alton
|17
|12
|4
|16
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mater Dei
|2-1
|0-0
|135/45
|80/27
|Alton
|2-0
|0-0
|122/41
|68/23
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|Mater Dei
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amelia Beer (#32, Fr.)
|11
|4
|1
|0-2
|1
|Lily Butler (#23, Fr.)
|7
|1
|1
|2-2
|3
|Avery Trame (#2, Jr.)
|7
|1
|1
|2-4
|3
|Emma Eversgerd (#4)
|4
|2
|0
|0-2
|3
|Maris Zurliene (#3, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Alyssa Koerkenmeier (#33, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Alexis Kampwerth (#15, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Laila Blakeny (#24, Sr.)
|16
|2
|3
|3-6
|0
|Kiyoko Proctor (#3, So.)
|15
|5
|0
|5-5
|3
|Kaylea Lacey (#5, 5'9, Fr.)
|7
|2
|0
|3-7
|3
|Khaliyah Goree (#1, Sr.)
|4
|0
|0
|4-4
|1
|Alyssa Lewis (#30, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Jarius Powers (#44, So.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Tayen Orr (#21, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1