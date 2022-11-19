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Box: Alton 49, Mater Dei 36

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1234Final
Mater Dei9145836
Alton171241649
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mater Dei2-10-0135/4580/27
Alton2-00-0122/4168/23

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Mater DeiPtsFG3FGFTFL
Amelia Beer (#32, Fr.)11410-21
Lily Butler (#23, Fr.)7112-23
Avery Trame (#2, Jr.)7112-43
Emma Eversgerd (#4)4200-23
Maris Zurliene (#3, So.)3101-22
Alyssa Koerkenmeier (#33, So.)21002
Alexis Kampwerth (#15, Sr.)21002
AltonPtsFG3FGFTFL
Laila Blakeny (#24, Sr.)16233-60
Kiyoko Proctor (#3, So.)15505-53
Kaylea Lacey (#5, 5'9, Fr.)7203-73
Khaliyah Goree (#1, Sr.)4004-41
Alyssa Lewis (#30, Jr.)30102
Jarius Powers (#44, So.)21004
Tayen Orr (#21, Jr.)21001
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