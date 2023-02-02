|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|28
|14
|26
|8
|76
|Belleville West
|11
|4
|6
|3
|24
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|26-1
|9-1
|1613/60
|1042/39
|Belleville West
|3-19
|2-8
|795/29
|1101/41
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|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jarius Powers (#44, 6-0, F, So.)
|14
|5
|0
|4-5
|0
|Laila Blakeny (#24, 5-3, F, Sr.)
|14
|4
|1
|3-4
|0
|Alyssa Lewis (#30, 5-7, G, Jr.)
|12
|0
|4
|0
|1
|Kaylea Lacey (#5, 5-9, F, Fr.)
|11
|4
|0
|3-4
|2
|Kiyoko Proctor (#3, 5-4, G, So.)
|10
|2
|2
|0
|1
|Talia Norman (#33, 5-10, F, So.)
|9
|4
|0
|1-5
|3
|Dachelle Carter (#12, 5-10, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|White (#15)
|2
|1
|0
|0
|1
|Steen (#2)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Sr.)
|5
|0
|1
|2-4
|3
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|4
|Lauren King (#20, 5-7, G, Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|2
|Aniyla Branson (#2, 5-4, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|0
|Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Kennedy Williams (#14, 5-6, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Moriah Nurie (#22, 5-9, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1