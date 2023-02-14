|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|28
|Alton
|0
|0
|0
|0
|81
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|5-23
|0-0
|1123/40
|1579/56
|Alton
|30-1
|11-1
|1892/68
|1185/42
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|12
|2-8
|2-6
|2-4
|1
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|6
|1-5
|1-6
|1-2
|0
|Megan Sykes (#21, Fr.)
|5
|0
|1-3
|2-3
|0
|Sophia Mangi (#40, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0-1
|0
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|5
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|1
|0-5
|0-2
|1-6
|1
|Granite City
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