Box: Alton 84, McCluer 14

|1
|2
|3
|4
|Final
|McCluer
|5
|0
|6
|3
|14
|Alton
|25
|26
|18
|15
|84
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McCluer
|3-3
|0-0
|282/47
|255/42
|Alton
|12-0
|4-0
|713/119
|457/76
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|McCluer
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaya Mays (#3, Sr.)
|7
|3
|0
|1-1
|1
|Destiny Thomas (#13, PG, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Summer Harrison (#15, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jarius Powers (#44, So.)
|18
|7
|0
|4-4
|1
|Kaylea Lacey (#5, 5'9, Fr.)
|12
|5
|0
|2-3
|0
|Kiyoko Proctor (#3, So.)
|11
|1
|2
|3-4
|3
|Khaliyah Goree (#1, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|0
|Laila Blakeny (#24, Sr.)
|8
|2
|1
|1-2
|0
|Dachelle Carter (#12, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|3
|Kyridas Orr (#11, 5-10)
|6
|3
|0
|0
|1
|Alyssa Lewis (#30, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Talia Norman (#33, So.)
|6
|3
|0
|0
|1