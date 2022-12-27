 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Alton 84, McCluer 14

  • 0
1234Final
McCluer506314
Alton2526181584
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
McCluer3-30-0282/47255/42
Alton12-04-0713/119457/76

People are also reading…

McCluerPtsFG3FGFTFL
Kaya Mays (#3, Sr.)7301-11
Destiny Thomas (#13, PG, Jr.)42004
Summer Harrison (#15, So.)30101
AltonPtsFG3FGFTFL
Jarius Powers (#44, So.)18704-41
Kaylea Lacey (#5, 5'9, Fr.)12502-30
Kiyoko Proctor (#3, So.)11123-43
Khaliyah Goree (#1, Sr.)102200
Laila Blakeny (#24, Sr.)8211-20
Dachelle Carter (#12, Sr.)7301-23
Kyridas Orr (#11, 5-10)63001
Alyssa Lewis (#30, Jr.)63001
Talia Norman (#33, So.)63001
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Area girls basketball rankings

STLhighschoolSPORTS.com rankings - 12/5/2022 Large schoolsLast Week1. O'Fallon (6-1)NR2. Alton (5-0)NR3. Eureka (3-2)NR4. St. Joseph's (3-2)NR…

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News