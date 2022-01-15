Box: Alton Marquette 64, Maryville Christian 20

|1
|2
|3
|4
|Final
|Maryville Christian
|2
|6
|4
|8
|20
|Alton Marquette
|16
|22
|18
|8
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Maryville Christian
|0-3
|0-2
|65/22
|154/51
|Alton Marquette
|14-6
|3-0
|992/331
|753/251
|Maryville Christian
|Individual stats Have not been reported.
|Alton Marquette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alyssa Powell (#23, 5-10, F, Sr.)
|16
|8-11
|0
|0
|0
|Abby Williams (#4, 5-10, F, Sr.)
|12
|5-6
|0-1
|2-2
|0
|Chloe White (#45, 5-7, G, Sr.)
|8
|4-6
|0-4
|0
|0
|Megan Meyer (#24, 5-10, C, Sr.)
|8
|3-9
|0-1
|2-4
|0
|Kamryn Fandrey (#3, 5-6, G, Sr.)
|6
|3-5
|0-2
|0
|0
|Haley Rodgers (#5, 5-4, G, Jr.)
|4
|2-3
|0-1
|0
|0
|Hayley Porter (#1, 5-3, G, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|0
|Nia Ballinger (#11, 5-5, G, Jr.)
|3
|0-2
|1-4
|0
|0
|Jillian Nelson (#22, 5-9, F, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0-2
|0
|Olivia Kratschmer (#35, 5-6, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0