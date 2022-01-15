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Box: Alton Marquette 64, Maryville Christian 20
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Box: Alton Marquette 64, Maryville Christian 20

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1234Final
Maryville Christian264820
Alton Marquette162218864
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Maryville Christian0-30-265/22154/51
Alton Marquette14-63-0992/331753/251
Maryville Christian
Individual stats Have not been reported.
Alton MarquettePtsFG3FGFTFL
Alyssa Powell (#23, 5-10, F, Sr.)168-11000
Abby Williams (#4, 5-10, F, Sr.)125-60-12-20
Chloe White (#45, 5-7, G, Sr.)84-60-400
Megan Meyer (#24, 5-10, C, Sr.)83-90-12-40
Kamryn Fandrey (#3, 5-6, G, Sr.)63-50-200
Haley Rodgers (#5, 5-4, G, Jr.)42-30-100
Hayley Porter (#1, 5-3, G, Sr.)42-4000
Nia Ballinger (#11, 5-5, G, Jr.)30-21-400
Jillian Nelson (#22, 5-9, F, Sr.)21-10-10-20
Olivia Kratschmer (#35, 5-6, F, Jr.)1001-20
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