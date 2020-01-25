Box: Alton Marquette 62, Granite City 38
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Box: Alton Marquette 62, Granite City 38

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1234Final
Granite City61281238
Alton Marquette1912191262
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City3-150-0605/34868/48
Alton Marquette20-54-11325/74943/52
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)16233-51
Azaria Moore (#23, So.)84003
Leah Hale (#4, Fr.)42000
Alex Powell (#20, Sr.)42000
Ella Stepanek (#21, So.)42004
Erica Hurst (#35, Sr.)21003
Alton MarquettePtsFG3FGFTFL
Adrenna Snipes (#45, 5-5, G, So.)257-181-48-90
Kamryn Fandrey (#3, 5-5, G, So.)123-61-83-50
Hayley Porter (#1, 5-1, G, So.)60-12-500
Emma Nicholson (#35)60-12-300
Rae Ezell (#25, 5-9, C, Sr.)50-405-60
Kiley Kirchner (#23, 5-7, F, Jr.)31-501-20
Claire Rodgers (#33, 5-9, F, Jr.)20-202-20
Atiera Merriweather (#32, 5-8, F, So.)21-7000
Nia Ballinger (#5)10-101-20
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