Box: Alton Marquette 62, Granite City 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|6
|12
|8
|12
|38
|Alton Marquette
|19
|12
|19
|12
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|3-15
|0-0
|605/34
|868/48
|Alton Marquette
|20-5
|4-1
|1325/74
|943/52
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|16
|2
|3
|3-5
|1
|Azaria Moore (#23, So.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Leah Hale (#4, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Alex Powell (#20, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Ella Stepanek (#21, So.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Erica Hurst (#35, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Alton Marquette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Adrenna Snipes (#45, 5-5, G, So.)
|25
|7-18
|1-4
|8-9
|0
|Kamryn Fandrey (#3, 5-5, G, So.)
|12
|3-6
|1-8
|3-5
|0
|Hayley Porter (#1, 5-1, G, So.)
|6
|0-1
|2-5
|0
|0
|Emma Nicholson (#35)
|6
|0-1
|2-3
|0
|0
|Rae Ezell (#25, 5-9, C, Sr.)
|5
|0-4
|0
|5-6
|0
|Kiley Kirchner (#23, 5-7, F, Jr.)
|3
|1-5
|0
|1-2
|0
|Claire Rodgers (#33, 5-9, F, Jr.)
|2
|0-2
|0
|2-2
|0
|Atiera Merriweather (#32, 5-8, F, So.)
|2
|1-7
|0
|0
|0
|Nia Ballinger (#5)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0