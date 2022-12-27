 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Battle 87, Parkway North 8

  • 0
1234Final
Parkway North24028
Battle2320321287
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Parkway North3-60-0223/25397/44
Battle6-00-0418/46150/17

People are also reading…

Parkway NorthPtsFG3FGFTFL
Shaylia Mullins (#32, 5-7, F, Sr.)4102-20
Grace Campbell (#14, 5-7, F, Sr.)21003
Jennifer Melamed (#11, 5-8, F, Sr.)21002
BattlePtsFG3FGFTFL
Johnson (#24)341133-32
Maliyah Miller (#2, Sr.)123201
Tayla Robinson (#3, So.)12600-22
Me�Ahjal Anderson (#1, Jr.)9310-10
Jaelynn Green (Jr.)51101
Jaleah Brookins (#45, So.)4102-30
Lexi Bryan (#32, Jr.)42000
Johnson (#10)30100
Shetlesworth (#20)21000
Schleoffer (#25)21000
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Area girls basketball rankings

STLhighschoolSPORTS.com rankings - 12/5/2022 Large schoolsLast Week1. O'Fallon (6-1)NR2. Alton (5-0)NR3. Eureka (3-2)NR4. St. Joseph's (3-2)NR…

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News