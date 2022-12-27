Box: Battle 87, Parkway North 8

|1
|2
|3
|4
|Final
|Parkway North
|2
|4
|0
|2
|8
|Battle
|23
|20
|32
|12
|87
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Parkway North
|3-6
|0-0
|223/25
|397/44
|Battle
|6-0
|0-0
|418/46
|150/17
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|Parkway North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Shaylia Mullins (#32, 5-7, F, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Grace Campbell (#14, 5-7, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Jennifer Melamed (#11, 5-8, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Battle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Johnson (#24)
|34
|11
|3
|3-3
|2
|Maliyah Miller (#2, Sr.)
|12
|3
|2
|0
|1
|Tayla Robinson (#3, So.)
|12
|6
|0
|0-2
|2
|Me�Ahjal Anderson (#1, Jr.)
|9
|3
|1
|0-1
|0
|Jaelynn Green (Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Jaleah Brookins (#45, So.)
|4
|1
|0
|2-3
|0
|Lexi Bryan (#32, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Johnson (#10)
|3
|0
|1
|0
|0
|Shetlesworth (#20)
|2
|1
|0
|0
|0
|Schleoffer (#25)
|2
|1
|0
|0
|0