Box: Belle 64, Grandview 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Grandview
|0
|0
|0
|0
|35
|Belle
|0
|0
|0
|0
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Grandview
|1-5
|0-0
|181/30
|338/56
|Belle
|2-0
|0-0
|111/18
|73/12
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Natalie Moore (#22, 5-8, G/F, Jr.)
|14
|6-8
|0-1
|2-3
|3
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)
|8
|3-11
|0-2
|2-4
|2
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, So.)
|4
|2-4
|0
|0
|1
|Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)
|2
|1-3
|0-2
|0
|2
|Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|3
|Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)
|2
|1-5
|0-1
|0-2
|4
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0