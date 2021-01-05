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Box: Belle 64, Grandview 35
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Box: Belle 64, Grandview 35

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1234Final
Grandview000035
Belle000064
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Grandview1-50-0181/30338/56
Belle2-00-0111/1873/12
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Natalie Moore (#22, 5-8, G/F, Jr.)146-80-12-33
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)83-110-22-42
Savannah Patterson (#2, 5-5, G, So.)42-4001
Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)21-30-202
Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)21-3003
Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)21-1000
Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)21-50-10-24
Maggie Boker (#3, 5-5, G, So.)1001-20
Grandview
Individual stats Have not been reported.
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