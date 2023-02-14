|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|0
|0
|0
|0
|35
|Belleville East
|0
|0
|0
|0
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|16-13
|8-4
|1249/43
|1212/42
|Belleville East
|10-16
|4-8
|1017/35
|1213/42
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|Edwardsville
|Individual stats Have not been reported.
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kamora Davis (#23, F, So.)
|12
|4
|0
|4-8
|4
|Taylor Smith (#10, G, So.)
|10
|2
|2
|0
|1
|Auryanna Brierton (G, Jr.)
|9
|4
|0
|1-2
|3
|Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-4
|3
|Jehda Williams (#5, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-6
|4