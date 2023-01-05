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Box: Belleville East 39, Belleville West 31

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1234Final
Belleville East46181139
Belleville West3951431
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East5-91-4542/39666/48
Belleville West2-121-4539/38683/49

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Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Kaelyn Malone (#24, G, Sr.)7301-20
Jehda Williams (#5, F, Fr.)7301-10
Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)63002
Auryanna Brierton (G, Jr.)6202-41
Taylor Smith (#10, G, So.)63003
Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)30101
Madison Hunter (#2, G, So.)21001
Kamora Davis (#23, F, So.)2002-42
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
M'Riya Johnson (#12, Sr.)72103
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)6111-20
Olivia Anderson (#21, Sr.)6020-21
Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)30102
Lauren King (#20, Sr.)30103
Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)30103
Ja'Mya Company (#23, Sr.)21001
Aniyla Branson (#2, Sr.)1001-21
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