Box: Belleville East 39, Belleville West 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|4
|6
|18
|11
|39
|Belleville West
|3
|9
|5
|14
|31
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|5-9
|1-4
|542/39
|666/48
|Belleville West
|2-12
|1-4
|539/38
|683/49
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|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaelyn Malone (#24, G, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|0
|Jehda Williams (#5, F, Fr.)
|7
|3
|0
|1-1
|0
|Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Auryanna Brierton (G, Jr.)
|6
|2
|0
|2-4
|1
|Taylor Smith (#10, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Madison Hunter (#2, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Kamora Davis (#23, F, So.)
|2
|0
|0
|2-4
|2
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|M'Riya Johnson (#12, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|3
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|0
|Olivia Anderson (#21, Sr.)
|6
|0
|2
|0-2
|1
|Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Lauren King (#20, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Aniyla Branson (#2, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1