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Box: Belleville East 42, Collinsville 34

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12345Final
Collinsville0000034
Belleville East0000042

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville10-103-4916/46900/45
Belleville East7-93-4633/32745/37
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#12, 5-5, Sr.)141-43-73-42
Jenna Scheller (#45, 6-3, Sr.)73-100-11-34
Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Sr.)60-12-305
Ella Guerrero (#13, 5-5, Jr.)51-21-400
Katie Bardwell (#20, 5-8, Sr.)10-30-11-23
Talesha Gilmore (#30, 6-1, So.)10-301-23
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
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