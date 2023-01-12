Box: Belleville East 42, Collinsville 34

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Collinsville
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Belleville East
|0
|0
|0
|0
|0
|42
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|10-10
|3-4
|916/46
|900/45
|Belleville East
|7-9
|3-4
|633/32
|745/37
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Janson (#12, 5-5, Sr.)
|14
|1-4
|3-7
|3-4
|2
|Jenna Scheller (#45, 6-3, Sr.)
|7
|3-10
|0-1
|1-3
|4
|Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Sr.)
|6
|0-1
|2-3
|0
|5
|Ella Guerrero (#13, 5-5, Jr.)
|5
|1-2
|1-4
|0
|0
|Katie Bardwell (#20, 5-8, Sr.)
|1
|0-3
|0-1
|1-2
|3
|Talesha Gilmore (#30, 6-1, So.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|3
|Collinsville
|Individual stats Have not been reported.