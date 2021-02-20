Box: Belleville East 54, Collinsville 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|19
|2
|13
|20
|54
|Collinsville
|14
|10
|9
|13
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|3-2
|2-2
|273/55
|274/55
|Collinsville
|2-6
|0-6
|339/68
|407/81
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Butler (#15, Sr.)
|20
|7
|0
|6-9
|0
|Laylah Jackson (So.)
|15
|1
|4
|1-2
|3
|Grace Riley (#3, Sr.)
|6
|0
|1
|3-4
|1
|Amiya Cole (#1, Sr.)
|6
|2
|0
|2-5
|2
|Ava Hamilton (#21, So.)
|4
|1
|0
|2-5
|5
|Orionna Brown (#25, Jr.)
|3
|1
|0
|1-1
|2