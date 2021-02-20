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Box: Belleville East 54, Collinsville 46
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Box: Belleville East 54, Collinsville 46

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1234Final
Belleville East192132054
Collinsville141091346
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East3-22-2273/55274/55
Collinsville2-60-6339/68407/81
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Tyler Butler (#15, Sr.)20706-90
Laylah Jackson (So.)15141-23
Grace Riley (#3, Sr.)6013-41
Amiya Cole (#1, Sr.)6202-52
Ava Hamilton (#21, So.)4102-55
Orionna Brown (#25, Jr.)3101-12
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#10, 5-3, So.)141-64-705
Orianna Givens (#35, 5-8, Sr.)102-32-501
Jenna Scheller (#45, 6-2, So.)94-80-21-24
Astacia Bush (#23, 5-10, Sr.)73-40-11-44
Ella Guerrero (#13, 5-4, Fr.)301-700
Jordan Gary (#25, 5-7, So.)21-50-30-24
Katie Bardwell (#20, 5-7, So.)1001-23
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